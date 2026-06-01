La Policía desarticuló un presunto centro de distribución de drogas

Este tipo de procedimientos se enmarcan en la lucha frontal contra el narcomenudeo

Efectivos de la fuerza provincial allanaron una vivienda en el barrio San Pantaleón de El Colorado, detuvieron a un hombre de 30 y una mujer de 34 años y secuestraron cocaína, marihuana y otros objetos.

Luego de las pruebas reunidas durante la investigación de los policías de la Delegación Drogas Peligrosas, el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, ordenó el allanamiento para la casa de los sospechosos.

El procedimiento se concretó este viernes último, alrededor de las 18:00, donde aprehendieron a un hombre de 30 años y una mujer de 34, más el secuestro de 16 envoltorios de cocaína y tres de marihuana, más dos teléfonos celulares y retazos de polietileno.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial, mientras que se notificó a la pareja de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



