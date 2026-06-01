La Policía sacó cuatro motocicletas de circulación en Ibarreta

• Sus conductores realizaban ruidos molestos con caños de escape deportivos y maniobras peligrosas

Integrantes de la Comisaría Ibarreta secuestraron cuatro motos y demoraron a sus conductores por conducir de manera imprudente, sin respetar las normativas en material vial.

Las intervenciones fueron concretadas durante la madrugada del domingo, cuando los uniformados realizaban el operativo despeje de locales bailables.

Allí observaron a motociclistas sin los cascos protectores colocados, además de incurrir en maniobras imprudentes, sumado a los ruidos molestos generados por los caños de escape modificados.

Los cuatro demorados no tenían las documentaciones para circular y estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

De inmediato los infractores fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y continuaron en libertad.

Por otra parte, las motocicletas quedaron estacionadas en la dependencia, en carácter de secuestro. (Con foto).







