Detuvieron a dos sujetos y recuperaron bienes

• Fue durante tareas de investigación por un hecho de robo

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima atraparon a dos hombres que trasladaban varios objetos de valor sustraídos del barrio El Porvenir, de la ciudad de Formosa.

La intervención se realizó alrededor de las 23:40 horas del martes último, cuando personal de la Brigada de Investigaciones realizaba tareas de campo para esclarecer un ilícito contra la propiedad.

Durante esa labor los policías interceptaron a dos hombres de 26 y 28 años con bienes cuya propiedad ni procedencia pudieron justificar como: zapatillas, anafe, plancha, alargue, tostadora, entre otros, que resultaron ser los mismos que se buscaban.

A todo esto, el personal de la Dirección de Policía Científica documentó el procedimiento, mientras que lo recuperado y los dos detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Después se notificó a los aprehendidos de su situación legal por el delito de “Robo” y quedaron a disposición de la Justicia provincial.