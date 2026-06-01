Secuestraron electrodomésticos sin aval aduanero en el barrio Virgen del Carmen

• El monto estimado ronda los 21 millones de pesos

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial detectaron un importante cargamento de mercaderías de procedencia extranjera sin documentación aduanera, en el Puesto de Control del Acceso Sur del barrio Virgen del Carmen, de la ciudad de Formosa.

El procedimiento comenzó alrededor de las 12:50 horas del miércoles último, cuando los uniformados verificaron una camioneta Toyota Hilux en el que se desplazaban dos hombres de 20 y 33 años, oriundos de Chaco, quienes pretendían salir de la ciudad.

Durante la inspección, los policías observaron diversos electrodomésticos, artículos electrónicos y otros productos.

Ante la situación, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal Federal, que dispuso la verificación de la carga con la presencia de testigos, según el protocolo vigente.

Como resultado de la requisa, se constató que transportaban televisores Smart TV de distintas pulgadas, hornos eléctricos, cocinas, soportes para TV, nebulizadores, medidores de glucosa, motores de agua, secarropas, ventiladores de techo, planchas de cabello, herramientas eléctricas y otros accesorios electrónicos por un monto que asciende a los 21 millones de pesos y se dio intervención a la Justicia Federal.

En el procedimiento participaron efectivos de la Subcomisaria Puente Uriburu, y de Policía Científica, quienes realizaron las diligencias y documentaron los secuestros.

Tras finalizar las actuaciones judiciales por presunto contrabando, ambos sujetos fueron notificados de su situación legal por delito de “Encubrimiento de Contrabando” y continuar en libertad ambulatoria por disposición de las autoridades judiciales.