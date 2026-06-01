Demoraron a dos hombres y secuestraron una motocicleta

• También se detectó un campamento clandestino y se inició una causa contravencional

Policías de la Delegación Kilómetro 100 de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) secuestraron una motocicleta, cascos, entre otros elementos, y demoraron a dos hombres que se instalaron de manera irregular dentro de un establecimiento ganadero.

El procedimiento se inició cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por la Ruta Provincial N° 5, en inmediaciones a la Colonia Tres Mojones.

Durante el patrullaje, los uniformados hallaron ocultos junto al alambrado perimetral de un establecimiento ganadero una motocicleta tipo cross Zanella RX 150 y dos cascos, que fueron secuestrados en forma preventiva.

Después una comisión policial regresó al sector para profundizar las tareas investigativas y constató a unos 500 metros campo adentro la existencia de un campamento precario con indicios de ocupación, observándose una fogata aún reciente y otros elementos utilizados para permanecer en el lugar.

Luego de unas horas, los policías interceptaron a dos hombres que salían del establecimiento, quienes tenían en su poder elementos utilizados para la permanencia y desplazamiento en áreas rurales.

Al verificarse que no contaban con autorización para ingresar, acampar ni realizar actividades dentro del predio, se inició una causa contravencional.

Los dos infractores fueron notificados de su situación procesal y continuaron en libertad, a disposición del Juzgado de Paz de San Francisco del Laishí.