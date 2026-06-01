Se montó un amplio operativo para esclarecer un caso de robo en el edificio de la CGT

El ilícito ocurrió entre la noche del jueves y este viernes de madrugada

Efectivos policiales investigan el robo perpetrado en el edificio de la Confederación General del Trabajo (CGT), Delegación Regional Formosa, ubicado en la avenida Juan Domingo Perón al 500, de esta ciudad.

Entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, desconocidos violentaron la puerta trasera del inmueble, ingresaron al local sindical y se llevaron una motocicleta Keller Cronos, un televisor Smart TV de 50 pulgadas y otros objetos de valor.

De otro sector del mismo predio, utilizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, se llevaron dos equipos de aire acondicionado tipo split y un bolso matero.

Ante la situación, los uniformados de la Comisaría Seccional Tercera iniciaron las actuaciones procesales, mientras que los investigadores del Departamento Informaciones Policiales y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno trabajan en la identificación de los responsables en la causa judicial por “Robo”, con intervención del personal de Policía Científica.

Los investigadores continúan con las tareas de campo para recuperar los bienes sustraídos y poner a los autores a disposición de la Justicia provincial.



