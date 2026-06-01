Clorinda: La Policía recuperó motores del Polideportivo de la Cooperativa

• Siguen las tareas investigativas para dar con los responsables del ilícito

Efectivos del Destacamento El Porteño recuperaron motores sustraídos del Polideportivo de la Cooperativa Clorinda y avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso.

El ilícito fue descubierto durante la mañana del miércoles, cuando personal encargado del mantenimiento del complejo, ubicado en el barrio Cooperativa, constató que desconocidos ingresaron al predio tras violentar accesos y desconectar las cámaras de seguridad.

Entre los bienes denunciados como sustraídos estaban los motores utilizados para el funcionamiento de las piscinas y sistemas de bombeo, además de un televisor y un secarropas que estaban en una vivienda ubicada dentro del predio.

Tras tomar conocimiento del hecho, los investigadores desplegaron un rápido trabajo de campo, recolección de testimonios y tareas de inteligencia, lo que permitió obtener información clave sobre los presuntos responsables.

Como resultado de esa labor policial, se concretó el secuestro de un motor marca Gamma y una bomba periférica con presurizador, que resultan interés en la investigación.

Los bienes fueron entregados voluntariamente por una mujer, quien dijo haberlos recibido de su pareja y aclaró que habrían sido adquiridos de uno de los sospechosos que los ofrecía en venta.

Con los elementos reunidos, la Policía avanza en la identificación de los presuntos autores, mientras continúan las diligencias investigativas y judiciales orientadas al total esclarecimiento del caso y al recupero de los restantes objetos sustraídos.

Los secuestros fueron documentados por personal de la Delegación Policía Científica Clorinda y quedaron a disposición de la Justicia provincial.