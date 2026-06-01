Escuela Municipal de Turismo: se realizó modulo “Emprender con identidad”

La Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Formosa puso en marcha el programa "Emprender con Identidad", una propuesta formativa orientada a emprendedores, prestadores turísticos, gastronómicos, artesanos, guías y vecinos con proyectos en desarrollo. La iniciativa se lleva adelante a través de la Escuela Municipal de Formación y Capacitación en Turismo.

El objetivo es claro. Acompañar a quienes buscan diferenciarse, innovar y agregar valor a sus propuestas.

Bajo la consigna "Ideas que se transforman en experiencias", la capacitación apunta a que cada emprendimiento se convierta en una vivencia que las personas quieran recordar y recomendar.

La modalidad combina dos encuentros presenciales de tres horas con material y actividades complementarias virtuales. Una dinámica pensada para sostener el aprendizaje más allá del aula.

El primer encuentro se desarrolla los martes 16 y 23 de junio, de 09.00 a 12.00. El segundo, los viernes 19 y 26 de junio, de 15.30 a 18.30.

Todas las actividades tienen lugar en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Pringles y Rivadavia.

Las inscripciones permanecen abiertas, con cupos limitados. Los interesados pueden comunicarse al 3704946220.

Con esta propuesta, la gestión del intendente Jorge Jofré reafirma su acompañamiento al sector emprendedor local, en una ciudad que apuesta al desarrollo turístico como motor de identidad y crecimiento.



