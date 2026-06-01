Con un taller de baciloscopía, finalizó el ciclo de la Capacitación Provincial en Lepra 2026

Alrededor de 40 profesionales participaron de esta actividad formativa orientada a fortalecer las capacidades del equipo de salud para el diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad.

En el marco de la Capacitación Anual 2026 del Programa Provincial de Lepra, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en la mañana del viernes 19, se llevó a cabo el taller de basiloscopía “Fortaleciendo el diagnóstico temprano y el manejo integral en pacientes con lepra”, dirigido a técnicos de laboratorio, bioquímicos, médicos y enfermeros de toda la provincia.

La actividad, organizada de manera conjunta por la Dirección de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales y la Dirección del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, tuvo como sede el Hospital de la Madre y la Mujer y contó con la participación de aproximadamente 40 profesionales referentes de centros de salud y hospitales de distintos puntos de la provincia.

Las disertaciones estuvieron a cargo de reconocidos referentes en la temática, entre ellos la magíster Alicia Tichellio y el bioquímico Marcelo Álvarez, especialistas con amplia trayectoria y experiencia en el diagnóstico de la lepra.

La jefa del Programa Provincial de Lepra, la médica dermatóloga Tatiana Sosa, señaló que “este taller marcó el cierre del ciclo de la Capacitación Provincial en Lepra 2026 que venimos desarrollando desde el mes de marzo con modalidad virtual y prestigiosos leprólogos a nivel nacional”.

En los distintos módulos, los expositores apuntaron a optimizar las capacidades del personal de salud en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en la provincia. “Y en esta oportunidad, el taller estuvo centrado en el estudio de la baciloscopía, una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo los conocimientosde los profesionales”, indicó.

Durante la primera parte del encuentro teórico – práctico, se abordaron aspectos relacionados con la importancia de la baciloscopía para el diagnóstico oportuno y el manejo integral de las personas afectadas por la lepra.

Posteriormente, en la instancia práctica desarrollada en el laboratorio, “los participantes realizaron actividades vinculadas con la toma de muestras, la observación microscópica, la identificación de bacilos y la elaboración e interpretación de índices bacteriológicos”, explicó la doctora Sosa.

En ese sentido, destacó que la formación continua de los equipos de salud “constituye una estrategia clave para garantizar el diagnóstico temprano, la atención integral y la disminución de las discapacidades asociadas a esta enfermedad y, al mismo tiempo, promover el acceso equitativo a servicios de calidad en todo el territorio provincial”.

La dermatóloga agradeció al Gobierno de la provincia de Formosa “por permitirnos desarrollar este tipo de capacitaciones que posibilitan fortalecer el funcionamiento del sistema público de salud y seguir consolidando las acciones orientadas al control y la eliminación de la lepra”, como también al Ministerio de Desarrollo Humano “por el apoyo y acompañamiento permanente”, expuso al finalizar.

Biología Molecular para optimizar el diagnóstico

Por su parte, el director del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, bioquímico José Chiacchio, hizo notar que en Formosa “además de la baciloscopía de linfa y lesión, se realiza también la biopsia con tinción de Ziehl-Neelsen y la histopatología con clasificación de Ridley-Jopling”.

También contamos con una técnica de biología molecular en tiempo real (real time PCR) que determina el gen Mycrobacteriumleprase que define el diagnóstico en los casos que las técnicas antes mencionadas sean dudosas o negativas y el paciente tenga clínica de la enfermedad”.

Formosa garantiza el tratamiento para la lepra

En esa línea, el director de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales, doctor Manuel Cáceresm dio a conocer que el Ministerio de Desarrollo Humano “por una decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán, garantiza el tratamiento de los pacientes con lepra mediante la compra de talidomida, un fármaco de elección para el tratamiento de esta enfermedad, que Nación dejó de proveer a las provincias”.

En tanto, manifestó con preocupación que “también al desvincularse la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, quedará sin la provisión del blíster poliquimiotera o terapia multidroga que ese organismo entregaba a nuestro país de forma gratuita. Por lo tanto, es otro medicamento que seguramente muy pronto Nación dejará de proveer a las provincias”, cerró.



