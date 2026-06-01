Adultos mayores compartieron encuentro de baile, alegría y concientización

La propuesta no solo invitó a los presentes a alentar a la Selección Argentina vistiendo remeras albicelestes alusivas a distintas gestas mundialistas y conmemorando el Día de la Bandera, sino que se constituyó como una potente herramienta de concientización social. El evento estuvo enmarcado en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemoró días atrás.

En una colorida jornada recreativa que congregó a asistentes de las Casas de la Solidaridad de la ciudad capital, este sábado 20, en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Rivadavia, el Instituto Pensiones Sociales (IPS) organizó un gran encuentro de “Zumba”.

La directora de Seguridad Social del IPS, Lidia Giménez, remarcó que la actividad reflejó el trabajo cotidiano que se realiza en los distintos barrios de la ciudad y comentó que “trajimos una actividad que se realiza en las Casas de la Solidaridad en el turno tarde, como es el baile de Zumba en adultos mayores, y lo compartimos también con vecinos que se acercan”.

Señaló que el evento se realizó en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemoró el pasado 15 de junio y por eso “estamos mostrando a la sociedad que en Formosa realmente el adulto mayor es una persona a quien cuidamos, protegemos y nos ocupamos de él, porque para nuestro gobernador Gildo Insfrán, nuestras raíces son una prioridad y están contenidos dentro del Modelo Formoseño”, afirmó.

Además, sumó que “estamos todos compenetrados con el Mundial y el Día de la Bandera, alentando a nuestra Selección con los colores argentinos”, detalló, destacando que todos asistieron con su camiseta argentina.

Por su parte, el actual diputado provincial justicialista Hugo Arrúa, quien en su momento fue administrador del IPS, compartió la jornada y se mostró “sumamente emocionado por el masivo acompañamiento” y resaltó la importancia de “utilizar la vitalidad y la alegría de los adultos mayores como las principales herramientas de visibilización y concientización frente a la comunidad”.

“Buscamos crear conciencia para que la sociedad se pregunte: ¿qué hacen los adultos mayores acá? Y desde su felicidad, poder explicarles el trasfondo. Nos da una alegría muy especial acompañarlos siempre”, sostuvo.

Aseguró que “cuesta despegarse de ellos, más allá de la función que tengo hoy en día, con mucha alegría siempre voy a seguir acompañando” y resaltó que “ellos son nuestras raíces. Formosa es una provincia tan joven que todavía podemos hablar de raíces con gente que está acá para contar sus experiencias vividas. De ahí venimos nosotros”.

En este orden, indicó que este tipo de intervenciones urbanas configuran “un tributo de valoración” y un acto de estricta justicia social para quienes han vivido las etapas más difíciles de la historia formoseña y “ahora están gozando de esto con un Estado presente”.

Asimismo, sostuvo que “en cada Casa de la Solidaridad hay, no solamente una tarea laboral de nuestros compañeros, sino una contención humana, que lleva un combustible muy especial, que es el amor, cariño y aprecio; y eso se refleja en una alegría tan inmensa de parte de ellos”.

Al concluir, Arrúa precisó que Formosa cuenta actualmente con un total de 37 Casas de la Solidaridad activas en todo el territorio, remarcando que algunas entrarán en refacción.

“Esto tiene que ver estrictamente con nuestra concepción ideológica. El peronismo tiene fundamentalmente a los dos extremos de la sociedad, los niños y los adultos mayores, como ejes de un cuidado especial. Son los sectores más vulnerables y por eso son atendidos en cada Casa de la Solidaridad bajo un servicio integral que se sintetiza en dos grandes valores: el amor y la solidaridad”, concluyó.



