Centro de salud de María Cristina fortalece la promoción de hábitos saludables

Con charlas educativas y actividades prácticas, el equipo sanitario brinda conocimientos sobre alimentación saludable, higiene y cuidado integral de la salud a niñas y niños escolares.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa impulsando acciones de promoción y prevención de la salud en los establecimientos educativos de toda la provincia.

En ese marco, un equipo del centro de salud de María Cristina, comunidad ubicada en la región oeste del territorio formoseño, llevó adelante una charla sobre alimentación saludable, higiene de manos, salud bucodental y otros hábitos saludables destinada a alumnos del primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) de la EPEP N°477, ubicada a pocos kilómetros en la comunidad El Breal.

La actividad se desarrolló con la participación de las niñas y los niños del turno tarde, quienes estuvieron acompañados por sus respectivos docentes y participaron activamente de las distintas propuestas preparadas por el equipo de salud.

En esta oportunidad, se abordaron temas vinculados a la importancia de mantener una alimentación equilibrada, incorporar el consumo de alimentos nutritivos como frutas, verduras y otros que están al alcance, son de estación y de bajo costo.

De igual modo, se refirieron a ciertos hábitos de higiene y al cuidado de la salud bucodental, como herramientas indispensables para el buen crecimiento y el desarrollo saludable.

Además de la instancia teórica, los escolares realizaron prácticas de lavado de manos, recordando a los pequeños que es una barrera fundamental para evitar la transmisión de muchas enfermedades porque permite eliminar bacterias, virus y otros agentes infecciosos.

Asimismo, el equipo de salud explicó la necesidad de llevar a cabo el cepillado dental de manera correcta, instancia que tuvo demostraciones sencillas y participativas mediante el uso de maquetas.

La directora del centro de salud de María Cristina, la doctora Irma Lottero, destacó el valor de acercar este tipo de actividades a las escuelas.

“Trabajamos permanentemente para promover hábitos saludables en nuestras comunidades y consideramos que la escuela es un espacio clave para llegar a los niños y acompañarlos en la incorporación de conductas que beneficien su salud no solo en la infancia, sino también a lo largo de toda la vida”, expresó.

Señaló, a su vez, que en este tipo de charlas los momentos de práctica son muy importantes “porque favorece la participación de los chicos y una mejor comprensión de los contenidos desarrollados. Es decir, que permite que aprendan haciendo, como se hizo en esta ocasión con el lavado de manos y el cepillado de los dientes”.

Por otro lado, Lottero agradeció el acompañamiento de la comunidad educativa y la colaboración de los docentes “ya que esto fortalece los contenidos mensajes y, además, los maestros le pueden dar continuidad a las acciones de promoción de la salud dentro del ámbito escolar. Cuando salud y educación trabajan juntas, los resultados son muy positivos para nuestros niños”, afirmó en el cierre.



