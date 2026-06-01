Jofré destacó la trayectoria de Juana Verón con un merecido reconocimiento

El intendente Jorge Jofré encabezó en la tarde del viernes un acto de reconocimiento a Juana Marina Verón, educadora, dirigente política y referente social de larga trayectoria en la provincia.

El homenaje destacó una vida puesta al servicio de la comunidad, la educación y la militancia por la justicia social.

Durante el acto, el jefe comunal subrayó el valor de quienes hicieron de la docencia y del compromiso público una forma de transformar la realidad de los formoseños. Recordó que figuras como Verón encarnan los principios de solidaridad, equidad y vocación de servicio que inspiran la gestión municipal.

Nacida en Fortín Lugones, departamento Patiño, Juana Verón se formó como Maestra Normal Nacional en el Instituto Incorporado Santa Isabel. A los 19 años fue designada Maestra de Grado Titular en la Escuela Provincial N.º 1 de Mansilla, a orillas del río Bermejo. Allí comenzó una extensa labor dedicada a la formación de niños y jóvenes.

Más tarde se recibió de profesora de enseñanza media, especial y superior en Letras en la Universidad Nacional del Nordeste. Ejerció en todos los niveles del sistema educativo y fue autora de los lineamientos curriculares del área de Lengua de la provincia.

Su interés por la capacitación la llevó a graduarse como Técnica Bibliotecaria en 1975. En febrero de 1988 participó como delegada de Formosa en el Congreso Pedagógico Nacional realizado en Embalse.

A lo largo de su carrera ocupó funciones de gestión en programas educativos y de desarrollo rural. Fue asesora del EMER, coordinadora provincial del Programa EMETA y responsable nacional del P.A.T.E. También se desempeñó como Administradora General del Instituto Provincial de Pensiones Sociales, donde impulsó acciones para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Su vocación de servicio se expresó igualmente en la actividad política. Fue electa diputada provincial y ocupó diversos cargos dentro del Partido Justicialista, entre ellos secretaria de Acción Social de la Mesa Ejecutiva Provincial, congresal provincial, congresal nacional e integrante de la Mesa Nacional de la Comisión de Poderes.

En reconocimiento a esa trayectoria, el Senado de la Nación le otorgó el Premio "Evita Compañera", distinción instituida por la Banca de la Mujer para honrar a las mujeres argentinas que mejor expresan el ideario de María Eva Duarte de Perón.

El acto de hoy se sumó a ese reconocimiento desde la ciudad que la vio crecer y trabajar.

La vida y la obra de Juana Verón son un ejemplo de dedicación a la comunidad, de compromiso con la educación y de militancia constante por la dignidad de su pueblo.







