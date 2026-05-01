Atacaron a policías con botellas e intentaron embestirlos con una camioneta

Afortunadamente no hubo lesionados y buscan a los responsables

Efectivos de la fuerza provincial intervinieron en un hecho de desorden sobre la avenida Senador Tomás y fueron atacados por al menos seis sujetos, uno de los cuales incluso intentó atropellar a un policía con una Toyota SW4, en el barrio Eva Perón de esta ciudad.

El procedimiento se inició durante la madrugada de este lunes e integrantes de distintas dependencias policiales fueron a un requerimiento y al llegar constataron que los jóvenes consumían bebidas alcohólicas, con música a alto volumen, en la vía pública.

Al solicitarles que bajen el sonido, se tornaron agresivos y uno arrojó una botella de vidrio hacia los efectivos, mientras que otro subió a una camioneta Toyota SW4, gris oscuro, e intentó embestir a un policía antes de darse a la fuga.

Con el arribo de los móviles de apoyo, los involucrados ingresaron a una vivienda cercana donde funciona la ferretería.

Allí fueron recibidos por una mujer, de 66 años, quien se negó a brindar datos de los sujetos, ni permitió el ingreso policial al inmueble.

En consecuencia, los integrantes de la Subcomisaría República Argentina iniciaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Delegación de Policía Científica

Pese a la violencia con la que actuaron los inadaptados, ningún efectivo sufrió lesiones; mientras que las actuaciones continúan para identificar a los agresores.



