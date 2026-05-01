Protagonizó un caso de desorden y terminó detenido

El inadaptado atacó a los uniformados durante el procedimiento

Integrantes de la Comisaría Seccional Séptima aprehendieron a un joven de 21 años, acusado de protagonizar un desorden y atentar contra la integridad física de los servidores públicos, en el barrio El Porvenir, de esta ciudad.

El hecho se produjo alrededor de las 1:15 de este lunes, cuando los uniformados verificaron un requerimiento por un incidente.

Al llegar al lugar, constataron que varios sujetos protagonizaban una gresca y se dispersaron al notar la presencia policial.

No obstante, se detuvo a uno de los individuos y se comprobó que antes había protagonizado un inconveniente en la vía pública; mientras que durante la intervención policial atentó contra los uniformados y se resistió al procedimiento.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Atentado y resistencia contra la Autoridad”, con intervención de la Justicia provincial.



