Detuvieron a dos hombres por el robo en la capilla del barrio Simón Bolívar

• También se recuperaron varios de los bienes sustraídos

Efectivos de las brigadas de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco y Comisaría Seccional Quinta aprehendieron a dos sujetos por el robo en la capilla del barrio Simón Bolívar y secuestraron parte de los elementos sustraídos.

Tras el ilícito, se montó un amplio trabajo de investigación que se centró en las inmediaciones de la manzana 12 del barrio Simón Bolívar.

Durante el operativo, los policías individualizaron y aprehendieron a los sospechosos de 24 y 30 años, señalados como presuntos autores del ilícito.

Además, recuperaron algunos de los bienes denunciados como sustraídos y se los trasladó junto a los detenidos hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, la Policía continúa con las tareas investigativas para hallar los demás objetos sustraídos y avanzar en el total esclarecimiento del caso.