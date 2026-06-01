Alumnos de Talleres Superarte realizaron una visita al serpentario del Regimiento de Infantería de Monte 29
La actividad fue organizada por la Dirección de Discapacidad junto a la Dirección de Turismo y tuvo como objetivo promover el aprendizaje, la concientización ambiental y nuevas experiencias educativas para adolescentes, jóvenes y adultos.
La Dirección de Discapacidad,
dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, llevó
adelante una visita educativa al serpentario que funciona en el ámbito del
Regimiento de Infantería de Monte 29 del Ejército Argentino, destinada a
alumnos de los Talleres Superarte pertenecientes a la población de
adolescentes, jóvenes y adultos.
La actividad se desarrolló por primera
vez para este grupo y consistió en un recorrido guiado y articulado
conjuntamente con la Dirección de Turismo de la Municipalidad y el personal
especializado del Ejército Argentino, quienes acompañaron y brindaron
información durante toda la experiencia.
El objetivo principal del circuito fue
generar un espacio de aprendizaje y concientización ambiental, permitiendo a
los participantes conocer más sobre la biodiversidad local y el rol ecológico
que cumplen las distintas especies de ofidios.
Durante la visita, los alumnos pudieron
incorporar conocimientos sobre las diferencias entre serpientes venenosas y no
venenosas, además de recibir recomendaciones sobre cómo actuar ante la
aparición de estos animales en zonas urbanas.
Desde la Dirección de Discapacidad
destacaron el valor de este tipo de propuestas, que promueven experiencias
educativas inclusivas, fortalecen la participación comunitaria y favorecen el
acceso a nuevos espacios de conocimiento y sensibilización ambiental.