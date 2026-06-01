Alumnos de Talleres Superarte realizaron una visita al serpentario del Regimiento de Infantería de Monte 29

La actividad fue organizada por la Dirección de Discapacidad junto a la Dirección de Turismo y tuvo como objetivo promover el aprendizaje, la concientización ambiental y nuevas experiencias educativas para adolescentes, jóvenes y adultos.

La Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, llevó adelante una visita educativa al serpentario que funciona en el ámbito del Regimiento de Infantería de Monte 29 del Ejército Argentino, destinada a alumnos de los Talleres Superarte pertenecientes a la población de adolescentes, jóvenes y adultos.

La actividad se desarrolló por primera vez para este grupo y consistió en un recorrido guiado y articulado conjuntamente con la Dirección de Turismo de la Municipalidad y el personal especializado del Ejército Argentino, quienes acompañaron y brindaron información durante toda la experiencia.

El objetivo principal del circuito fue generar un espacio de aprendizaje y concientización ambiental, permitiendo a los participantes conocer más sobre la biodiversidad local y el rol ecológico que cumplen las distintas especies de ofidios.

Durante la visita, los alumnos pudieron incorporar conocimientos sobre las diferencias entre serpientes venenosas y no venenosas, además de recibir recomendaciones sobre cómo actuar ante la aparición de estos animales en zonas urbanas.

Desde la Dirección de Discapacidad destacaron el valor de este tipo de propuestas, que promueven experiencias educativas inclusivas, fortalecen la participación comunitaria y favorecen el acceso a nuevos espacios de conocimiento y sensibilización ambiental.