Paraderos: La Policía de la provincia encontró a 392 personas en los primeros seis meses del año

• El promedio de casos investigados arroja más de dos denuncias por día

La Policía de la provincia de Formosa, a través de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento de Informaciones Policiales inició 380 causas con intervención de la Justicia provincial para establecer paraderos, en lo que va de este 2026.

La jefa de la Sección, Subcomisario María González, indicó que desde el 1 de enero y hasta el 22 de junio de este año se iniciaron 380 causas y detalló que, de las 393 personas buscadas, se hallaron a 392.

Esa cifra representa una tasa de efectividad de casi el 100%; mientras que siguen las investigaciones para determinar lo que sucedió con un hombre mayor de edad con domicilio en el interior provincial.

El análisis de la distribución general por género permite obtener lecturas interesantes: 166 fueron mujeres (91 de ellas adolescentes) y 227 hombres (92 jóvenes). Mientras el ausentismo femenino se concentra mayoritariamente en menores de edad, el ausentismo masculino predomina en la edad adulta.

De las 380 causas iniciadas, en la ciudad capital se iniciaron 241 expedientes (63,4%) contra 139 actuaciones en el interior provincial (36,6%)

El trabajo preventivo y de investigación de la Policía provincial arrojó un promedio de más de dos denuncias diarias tramitadas para dar con el paradero de personas ausentes de sus hogares y en la mayoría de los expedientes, el trabajo articulado entre la Sección Búsqueda de Personas y la Justicia provincial culmina con la ubicación de los ciudadanos en buen estado de salud.

Ante la ausencia de una persona, las autoridades recuerdan que el protocolo se activa de manera inmediata. Los ciudadanos pueden aportar información comunicándose a la línea de emergencias gratuita 911, al 4430795 de Informaciones Policiales o acercándose a la dependencia policial más cercana a su domicilio.

Adolescentes

A una semana del cierre de este primer semestre, unos 183 adolescentes (91 mujeres y 92 hombres) se fueron de sus casas y en todos los casos se activó el protocolo de búsqueda.

La situación no es nueva y representa una tendencia que se repite año tras año.

La práctica de abandonar el hogar se convirtió en una constante en la ciudad y las razones varían entre rebeldía juvenil, inconvenientes familiares, falta de comunicación, entre otros motivos.

La subcomisario González detalló que activar el protocolo de búsqueda de personas, consiste en recibir la denuncia, solicitar colaboración a través del 911ECO a todas las dependencias policiales a fin de localizar a la persona, informar al juez de turno y realizar publicaciones en las redes sociales y medios de comunicación masivos a fin de contar con la colaboración de la comunidad.

Por otra parte, se movilizan recursos humanos y logísticos de la Policía provincial para la búsqueda de la persona; a medida que pasan los días y si no se logra ubicarlo, se utilizan otras estrategias para poder localizar a la persona.

También se afecta personal de montada, canes, de acuerdo con el lugar geográfico donde se produce el hecho con la finalidad de profundizar la búsqueda.

De acuerdo a los datos que surgen del seguimiento realizado a estos casos, las personas vuelven a sus hogares o son halladas por la Policía en buenas condiciones de salud.

Después de localizarlos, se atiende los motivos que generaron su ausencia, se articula con otros organismos del Estado: Dirección de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Fortalecimiento Familiar dependiente del Ministerio de la Comunidad, Secretaría de la Mujer y la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, con el objetivo de abordar la problemática planteada por esa persona.

Cabe remarcar que toda diligencia en búsqueda de persona se informa a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de articular otra diligencia que considere oportuna.

Si bien los motivos o factores generalmente son multicausales, esta etapa del adolescente es significativo en su proyecto de vida, por ello el interés y la intervención oportuna de todos los organismos del Estado es fundamental.

La relación padres e hijos, el entorno familiar y de amigos constituyen un factor protector para poder canalizar esta problemática.

Cuando se trata de menores de edad, además del operativo de búsqueda, se articula con los operadores de la línea 102 Dirección de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de la Comunidad.

Cuando existen otras situaciones que ameriten el ingreso a algún Hogar, en casos donde la familia representa un riesgo para la niña, el niño o adolescente, se articula con la Dirección de Niñez y Adolescencia.

“En el momento de entregar un menor a algún referente afectivo, se labran actas. Lo mismo sucede, cuando hay situaciones complejas que requieren la intervención de profesionales, asistencia, tratamiento psicológico para los menores y sus familias. Los integrantes de la Sección permanentemente se capacitan según el protocolo de búsqueda de personas, para adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para abordar cualquier situación que se presente durante una intervención”, concluyó.