Abogados analizaron la Reforma Laboral en Las Lomitas

Autoridades del Consejo Profesional de la Abogacía y la Comisión de Jóvenes Abogados visitaron este viernes 26 de junio la localidad de Las Lomitas para acercar a los letrados de la Tercera Circunscripción Judicial los alcances de la Norma recientemente reformada y que se encuentra en plena vigencia.

La actividad se desarrolló en horas de la tarde en la sede de la EPEP N° 531 "Gregorio Maidana con nutrida concurrencia de los abogados y abogadas de la zona centro y oeste de la provincia.

El encuentro se concretó con el objetivo puesto en los cambios normativos y su impacto en las organizaciones, los trabajadores y la sociedad en general.

Durante las ponencias se orientó a preparar a los abogados y abogadas, además de empleadores, trabajadores, mandos medios de recursos humanos para comprender e implementar los cambios legales de manera efectiva y brindar respuestas sobre las objeciones que subyacen en la sociedad.

Esta estrategia de formación prospectiva no solo abordó el contenido de la normativa, sino que también desarrolló competencias para anticipar nuevos escenarios laborales, promover el cumplimiento legal y fortalecer relaciones laborales más productivas.

Vale mencionar que el cambio en la Ley tuvo objeciones de diferentes sectores de la sociedad por considerar que algunos de sus aspectos generan dificultades en su aplicación o producir efectos no deseadas.

La organización agradeció a los Dres. Hugo del Rosso y Claudia Cañete, jueces del Tribunal del Trabajo de la Primera Circunscripción por el desinteresado acompañamiento, como así también al Dr. Adrián Rodas, letrado del foro local, expositores de la jornada de formación profesional.

Al terminar las exposiciones se obsequió al auditorio ejemplares de la Nueva Constitución Provincial, del Código Civil y Comercial entre otras publicaciones.



