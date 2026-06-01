Detuvieron a una mujer por desobediencia judicial y retuvieron a adolescente por circular con escape libre

• Secuestraron una camioneta y una motocicleta durante las intervenciones

Investigadores de la Delegación Informaciones Policiales (D-2) de Laguna Blanca aprehendieron a una mujer involucrada en una causa judicial por desobediencia y retuvieron a un joven por infringir normas de tránsito y convivencia ciudadana en su motocicleta.

En una de las intervenciones, realizada en el marco de una causa caratulada “Desobediencia Judicial”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, los investigadores recibieron un pedido de colaboración de la Comisaría Laguna Blanca para localizar a personas involucradas y secuestrar un vehículo de interés para la causa.

Tras las tareas investigativas, los policías interceptaron en la vía pública una camioneta Fiat Strada vinculada al hecho. Al identificar a la conductora, constataron que registraba pedido de detención, por lo que procedieron a su aprehensión y secuestraron el rodado.

Posteriormente, la mujer fue trasladada y alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 4 de Clorinda, donde quedó a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento, integrantes de la Delegación Informaciones Policiales Laguna Blanca retuvieron a un adolescente que circulaba en una motocicleta Yamaha YBR, sin casco protector y con el caño de escape deportivo, por lo que generaba ruidos molestos y ponía en riesgo la seguridad vial.

Ante esta situación, en forma coordinada con personal de la comisaría de esa localidad, se secuestró en forma preventiva el rodado y se inició la sustanciación de las actuaciones contravencionales.

Finalizadas las diligencias, el joven fue entregado bajo guarda tutelar de sus padres, con intervención del Juzgado de Menores de Clorinda.