Confirman condena contra el senador mileista Paoltroni

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Formosa confirmó en todos sus términos la sentencia de primera instancia que obliga al senador nacional Francisco Paoltroni a afrontar el pago de una multa superior a los 101 millones de pesos, más actualización, intereses y costas judiciales, por una sanción ambiental aplicada por el Ministerio de la Producción y Ambiente.

La resolución, dictada el 25 de junio de 2026, rechaza íntegramente el recurso presentado por la defensa del legislador y deja firme el criterio adoptado por el Juzgado Civil y Comercial N° 6, que había ordenado continuar con la ejecución fiscal iniciada por la Provincia de Formosa.

Uno de los aspectos centrales del fallo es que la Cámara descartó todos los argumentos planteados por Paoltroni para evitar el cobro de la multa.

Los camaristas rechazaron los planteos de ⁠prescripción, ⁠inconstitucionalidad ⁠e inmunidad parlamentaria, entre otros argumentos y en ese sentido el Tribunal fue categórico al sostener que la condición de senador nacional no constituye un obstáculo para la ejecución de una deuda derivada de una multa administrativa, por lo que confirmó que el proceso puede continuar normalmente hasta lograr el cobro del monto reclamado.

Asimismo, la Cámara sostuvo que la sentencia de primera instancia se encontraba “debidamente fundada”, descartó que existiera arbitrariedad y consideró improcedentes los cuestionamientos formulados por el legislador respecto de la actuación judicial y administrativa.

Finalmente, el fallo resolvió ⁠rechazar el recurso de apelación, ⁠confirmar íntegramente la sentencia N° 47/26 y su aclaratoria e ⁠imponer las costas al senador Paoltroni.

Un nuevo revés judicial

La resolución representa un nuevo traspié judicial para el dirigente libertario, quien había intentado frenar el avance de la ejecución fiscal sosteniendo, entre otros argumentos, que la multa estaba prescripta, que gozaba de inmunidad parlamentaria y que existían vicios en el procedimiento administrativo.

Radio Formosa