El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, a través de la Comisión de Jóvenes Profesionales, informa que el sábado 9 de mayo, en la sede de la calle Paraguay 433, de 14 a 21 hs se realizará la XVIII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas - “Entre Reformas y Algoritmos”.

Actividades:

De 15 a 17 hs: “El nuevo mercado profesional en la era de la IA”. A cargo del Contador Elio Bustos.

De 18 a 19.30 hs: “Ley de modernización laboral”. “Principales cambios en lo laboral y previsional”. Parte I. A cargo del C.P y L.A, Ignacio Barrios.

De 19.30 a 20.30 hs: “Ley de modernización laboral”. “Modificaciones impositivas y tips”. Parte II. A cargo del C.P y L.A, Sergio Biller.

De 20.30 a 21 hs: Palabras de Cierre. A cargo del Contador Sergio Britez.







