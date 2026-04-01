El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) lanza la primera edición de una capacitación virtual gratuita sobre «Bioregeneración de suelos«, con el objetivo de brindar nuevas herramientas que permitan mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de la producción agrícola.

La bio-regeneración propone un cambio de enfoque para recuperar la vida del suelo y lograr sistemas productivos más equilibrados, eficientes y sostenibles en el tiempo.

📩 Consultas:

Mail: capacitaciones@renatre.org.ar

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