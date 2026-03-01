La H No Murió vuelve a Formosa para celebrar "Acido Argentino"

Se cumplen 35 años del mítico album

LA H NO MURIÓ conmemorará las tres décadas y media de Ácido Argentino, el histórico álbum de Hermética, en el marco de una gira especial que la traerá a Formosa el próximo 2 de mayo con un show a realizarse a partir de en el Club “Sol de América”. Las entradas anticipadas se pueden adquirir personalmente en el local de Rock House (Belgrano 602) o bien vía web a través del portal www.paseshow.com.ar en 3 cuotas sin interés con Naranja X.

Este nuevo desembarco en la ciudad representa un acontecimiento muy esperado para los fanáticos formoseños del metal ya que el grupo mantiene vivo el espíritu de una de las bandas más influyentes de la historia del género en la Argentina.

Publicado en 1991, Ácido Argentino fue el segundo trabajo de estudio de Hermética y rápidamente se convirtió en un hito cultural, alcanzando certificación de platino y sosteniendo ventas a lo largo del tiempo.

La formación actual de LA H NO MURIÓ está integrada por Claudio O’Connor en voz, Tano Romano en guitarra, Karlos Cuadrado en bajo y Javier Rubio en batería, quienes llevarán su potente sonido por escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa.

Además de repasar el disco completo, la gira también incluirá clásicos del repertorio y promete revivir la energía cruda y contundente que marcó a toda una generación del metal.

Como parte de los anuncios, la banda también confirmó que volverá a compartir escenario con Iron Maiden en sus dos shows en el Estadio Huracán, un cruce que entusiasma a los seguidores del género.

Con esta celebración, LA H NO MURIÓ busca reafirmar la vigencia de un álbum que, después de 35 años, sigue siendo una pieza fundamental del metal argentino y un símbolo de identidad para miles de fanáticos.