Ciclismo: Ignacio Villanueva integra la selección argentina para la gira en Brasil

El ciclismo formoseño vuelve a tener presencia internacional. El corredor Ignacio Villanueva fue confirmado como parte del seleccionado nacional que competirá en Brasil, tras la convocatoria oficial de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

Villanueva integrará el FACPyR Team que representará al país en dos importantes competencias del calendario UCI: la Vuelta Ciclística Internacional del Estado de São Paulo (del 4 al 8 de mayo) y el Desafío de las Américas, que se disputará el 10 de mayo.

La presencia del ciclista formoseño en esta convocatoria marca un nuevo paso en su crecimiento deportivo, consolidándose entre los corredores elegidos a nivel nacional para representar a la Argentina en el exterior.

El equipo estará conformado además por Sebastián Cianci, Mauro Domínguez, Nehuén Erripa y Santiago Gruñeiro, bajo la dirección técnica de Omar Contreras. La delegación deberá presentarse el 1 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos, Brasil, desde donde comenzará la preparación para afrontar la exigente gira.

La Vuelta de São Paulo contará con cinco etapas que recorrerán distintas ciudades del estado paulista, con distancias superiores a los 100 kilómetros, lo que exigirá un alto nivel físico y estratégico por parte de los competidores.

Para Villanueva, esta oportunidad no solo representa un desafío deportivo, sino también la posibilidad de llevar el nombre de Formosa al plano internacional, en una de las competencias más importantes del ciclismo regional.

Ignacio Villanueva junto a sus compañeros de la selección argentina: Sebastián Cianci, Mauro Domínguez, Nehuén Erripa y Santiago Gruñeiro, antes de partir rumbo a Brasil para disputar la Vuelta de São Paulo y el Desafío de las Américas bajo la conducción técnica de Omar Contreras.