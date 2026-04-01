Crecen las expectativas por la XVIII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas

El contador Francisco Parra, presidente de la Comisión de Jóvenes, y la contadora Karen Ruiz Díaz, vicepresidenta, visitaron el programa Magazine para informar sobre la realización de la XVIII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas.

El contador Parra expresó su entusiasmo por el evento: “Estamos muy entusiasmados con estas jornadas que se realizan todos los años, y esperamos contar con la participación de la mayor cantidad de personas, desde estudiantes avanzados (a partir del tercer año) hasta matriculados y graduados que están a la espera de recibir su título”.

Parra detalló que las actividades serán presenciales. y comenzarán este sábado 9 de mayo en la sede del Consejo, ubicada en Paraguay 433, Formosa Capital, con acreditaciones previas a las 14:00 horas.

Por su parte, la contadora Ruiz Díaz destacó que la Comisión de Jóvenes trabaja arduamente todo el año en la organización del evento, consultando cuáles son las inquietudes reales de los jóvenes profesionales para diseñar un temario que sea relevante y útil.

Ruiz Díaz señaló que, desde 2025, se incorporaron temas relacionados con Inteligencia Artificial y reformas laborales, y explicó cómo se definió el lema de esta edición: “Se plantearon ideas y, entre todos, surgió el lema: Entre Reformas y Algoritmos”.

La vicepresidenta agregó que, hoy en día, un contador público también se desempeña como diseñador o programador. “Por eso, el temario incluye consejos prácticos sobre estas áreas. Además, debido a las reformas laborales y previsionales del año pasado, contaremos con la participación del contador Ignacio Barrios”.

Francisco Parra resaltó la importancia de los consejos profesionales del país, especialmente frente a la iniciativa del Gobierno Nacional que analiza su eliminación: “Tenemos que cuidar estos espacios, aprovecharlos y, en esta oportunidad, utilizarlos para capacitarnos”.

Finalmente, Parra valoró el trabajo de la Comisión de Jóvenes: “Es un espacio de capacitación constante, ideal para resolver dudas”. “Tenemos presencia en instituciones públicas y privadas, un foro de consultas en WhatsApp y nos reunimos todos los miércoles en comisión para atender las inquietudes de nuestros colegas”, puntualizó.

Actividades:

De 15 a 17 hs: “El nuevo mercado profesional en la era de la IA”. A cargo del Contador Elio Bustos.

De 18 a 19.30 hs: “Ley de modernización laboral”. “Principales cambios en lo laboral y previsional”. Parte I. A cargo del C.P y L.A, Ignacio Barrios.

De 19.30 a 20.30 hs: “Ley de modernización laboral”. “Modificaciones impositivas y tips”. Parte II. A cargo del C.P y L.A, Sergio Biller.

De 20.30 a 21 hs: Palabras de Cierre. A cargo del Contador Sergio Britez.























