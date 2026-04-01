Los creadores de "El Fortín de los caranchos" estrenan la obra del año: "Frankenstein caído"

Luego del éxito teatral de la versión fortinera de “Macbeth”, los creadores de “El fortín de los caranchos” regresan a escena con la super producción “Frankestein caído”, adaptación ambiciosa de la famosa novela de Mary Shelley. El debut de “la obra del año” será el sábado 9 de mayo, a las 21, en el Teatro de la Ciudad. Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line www.quieroyaeventos.ar o personalmente en el local de “Hook” (Av. 25 de mayo 383).

Se trata de Tincho Iza, quien además de dirigir comparte la dramaturgia con Carlos Leyes, productor ejecutivo y actor protagónico que encarna a la Bestia. El elenco se completa además con Lucas Ramírez y Mariana Capra, quienes dan vida a una historia donde el deseo de pertenencia choca contra el rechazo sistemático de la sociedad.

Bajo la producción conjunta de Stampa Productora y Leyenda Contenidos Culturales, el staff de “Frankestein caído” se destaca por los siguientes talentos: Omar Giménez (diseño de iluminación), Alejandro Bogado (diseño sonoro y musicalización), Florencia Leyes (diseño de vestuario), Cristian Vega y Patricia Velázquez (escenografía), Laura Borrini y Mauricio Bareiro (diseño gráfico y comunicación)

A través de una puesta en escena de alto impacto que amalgama la actuación física con el uso estratégico de recursos y trucos teatrales clásicos, la obra propone una mirada cruda y profundamente humana sobre el mito de la creación, interpelando al espectador sobre las heridas del abandono, la paternidad ausente y la verdadera naturaleza de la monstruosidad humana.

Gran expectativa ha despertado en el ámbito teatral formoseño este estreno que promete ser uno de los hitos culturales del año en la provincia. Sin dudas se avecina un nuevo desafío para la consagrada dupla Tincho Iza - Carlos Leyes, quienes vienen de cosechar un éxito sin precedentes con "El Fortín de los Caranchos", obra que marcó un antes y un después en la asistencia de público y la calidad estética de la provincia, consolidando a este equipo creativo como una garantía de excelencia artística.