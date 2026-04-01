El intendente Jofré recibió a integrantes del Consejo sirio-libanes del Norte Grande

Este viernes 1 de mayo, en horas de la tarde, el intendente Ing. Jorge Jofré recibió a integrantes del Consejo Sirio Libanés del Norte Grande, en el marco del Encuentro Social y Cultural de Entidades Argentino Árabes, que se desarrolla en la ciudad durante los días 1 y 2 de mayo.

La visita se concretó como parte de una agenda de actividades que convoca a representantes de la colectividad árabe de distintas provincias del país, con el propósito de fortalecer los lazos culturales, sociales e institucionales, así como de promover el intercambio y la preservación de tradiciones que integran la identidad argentina.

En ese contexto, durante el encuentro, los representantes del Consejo hicieron entrega de una placa al jefe comunal, en reconocimiento al acompañamiento institucional y al compromiso de la gestión municipal con las iniciativas que fomentan la integración cultural y el diálogo entre comunidades.

Asimismo, se destacó la importancia de que Formosa sea sede de este tipo de eventos de alcance regional, que reafirman el carácter plural, inclusivo y multicultural de la ciudad, al tiempo que consolidan espacios de encuentro entre distintas colectividades.

De este modo, la Municipalidad continúa acompañando acciones que fortalecen el entramado social y cultural, reconociendo el valioso aporte de las comunidades que, con su historia y tradiciones, contribuyen a la construcción de una ciudad más integrada y diversa.







