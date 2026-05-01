Una nueva edición gratuita del curso de manipulación segura de alimentos tendrá lugar entre el 14 y 15 de mayo

Con modalidad virtual, está destinado a toda persona que quiera obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, que tiene validez en toda la Argentina.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevará a cabo los días 14 y 15 de mayo la edición 68° del curso de manipulación segura de alimentos, dictada por la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis.

De acceso completamente gratuito, esta nueva instancia convoca a participar a todas las personas que deseen adquirir habilidades y conocimientos para manipular, de forma segura, los alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena agroalimentaria,principalmente, a quienes deseen adquirir el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos que tiene alcance a nivel nacional.

El desarrollo del mismo será con modalidad virtual y quienes deseen inscribirse pueden hacerlo ingresando a https://forms.gle/1YKQd3bK8pJGRK1r6, donde debe completarse el formulario con los datos solicitados.

El primer módulo se dictará el jueves 14, de 8.30 a 12 horas y abarcará: marco normativo de la Ley 18.884, Código Alimentario Argentino (CAA); conceptos generales; alimentos seguros y cinco claves de la inocuidad.

Mientras que el viernes 15, en el mismo horario, los temas abordados serán: ALG (Alimentos Libres de Gluten); ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

Acceso sin costo y amplia habilitación

El director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, el ingeniero José González, recordó que esta capacitación “es completamente gratuita”, gracias a una decisión que viene sosteniendo el Gobierno de Formosa. “Sin dudas, una gran ventaja respecto a otros lugares donde las personas deben abonar un arancel para poder capacitarse, y que muchas veces es alto y no lo pueden pagar”, agregó.

También se refirió al Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, un requisito que establece el Código Alimentario Argentino en su artículo 21° para habilitar a las personas a trabajar en cualquiera de los eslabones de la cadena agroalimentaria, ya sea en la producción, elaboración, transporte y comercialización de alimentos.

El ingeniero hizo notar que este documento no solo tiene alcance en la provincia de Formosa, sino que su habilitación se extiende al resto del país. “Este curso que se viene dando desde el Ministerio de Desarrollo Humano, esta vez ya en su edición 68°, les permite a los participantes no solo capacitarse, sino también obtener el carnet, por supuesto luego de aprobar el examen obligatorio una vez que finaliza la cursada completa”, subrayó en el cierre.



