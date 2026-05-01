Por iniciativa del PJ, el Concejo Deliberante de Formosa rechazó el proyecto de intervención federal impulsado por el senador Paoltroni

En la sesión celebrada este miércoles, el Concejo Deliberante de Formosa rechazó el proyecto de intervención federal a la provincia impulsado por el senador Francisco Paoltroni.

La iniciativa contra la intentona intervencionista fue presentada por el bloque del Partido Justicialista y aprobada por amplia mayoría.

En la vereda contraria, tres integrantes de la bancada opositora decidieron manifestarse a favor del plan del senador, mientras un cuarto edil se abstuvo aclarando que LLA no se expidió al respecto.

El proyecto de resolución del Bloque PJ, Expediente B07/26 elevado ante la Presidencia del cuerpo expresa textualmente. “En nuestro carácter de concejales de la Ciudad de Formosa, presentamos un Proyecto de Resolución contra el proyecto de intervención federal del senador por la minoría Francisco Paoltroni, motivados por la defensa de la legitimidad del voto popular y la autonomía provincial”.

El Cuerpo declaró que la intervención federal, es un mecanismo excepcional que requiere la acreditación fehaciente de las causales taxativamente previstas en el artículo 6° de la Constitución Nacional, resulta manifiestamente improcedente respecto de la Provincia de Formosa, cuyas instituciones democráticas funcionan con plena normalidad, cuyas autoridades gozan de legitimidad de origen y de ejercicio, y cuya Constitución Provincial fue recientemente reformada con amplia participación popular y aprobada en general por unanimidad de los convencionales constituyentes.

Asimismo el bloque PJ expresó la necesidad de reafirmar la legitimidad de origen y de ejercicio del gobernador Dr. Gildo Insfrán, ratificada con porcentajes superiores al 70% de los votos, así como de los miembros de los Poderes Judicial y Legislativo de la Provincia de Formosa.

Los concejales instaron a los diferentes actores políticos e institucionales a actuar con responsabilidad democrática, respeto institucional y apego a las Constituciones Nacional y Provincial, evitando caer en conductas irresponsables y antidemocráticas que atentan contra la voluntad soberana del pueblo formoseño.

La propuesta del senador Paoltroni, en tanto, fue adherida en el ámbito comunal por los concejales Patricio Evans, Macarena Romero y Mattia Canepa Neme y pulverizada por el oficialismo. Vale mencionar que Ramiro Saavedra de la LLA, se abstuvo de votar en el mismo sentido que sus pares de la oposición aclarando que La Libertad Avanza no se expidió a la fecha a favor del pedido de intervención federal, una decisión unilateral del senador por la minoría de Formosa.

De esta manera, el Concejo Deliberante se pronunció en rechazo a la intervención federal, con la sola excepción de los dos ediles libertarios.



