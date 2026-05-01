El presidente de REFSA ratificó la transparencia del servicio tras controles técnicos

Fernando De Vido, presidente del directorio de REFSA, aseguró que las verificaciones técnicas confirmaron la plena correspondencia entre el consumo registrado y lo facturado, descartó anomalías y aclaró que las tarifas y subsidios son definidos por la Nación.

El presidente del Directorio de REFSA S.A, el ingeniero Fernando De Vido, se refirió a las denuncias públicas realizadas por una dirigente política opositora y fue categórico: “No existen irregularidades en la facturación ni en la medición del consumo de los usuarios denunciados”.

Según explicó el titular de la empresa energética provincial, el caso fue analizado de manera conjunta con el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, donde se llevaron adelante controles técnicos exhaustivos sobre el suministro N° 00337001200.

“Se realizaron todas las verificaciones correspondientes y se comprobó que el consumo registrado en el medidor coincide plenamente con los valores facturados, por lo que no hay ninguna anomalía en el sistema”, sostuvo De Vido.

En esa línea, detalló que el suministro presenta un consumo de 4.800 kWh en los últimos 123 días, correspondiente a los bimestres 2 y 3 del año 2026, y explicó que las comparaciones se realizan para los mismos períodos de distintos años, y en este caso, son compatibles.

“El seguimiento incluyó la trazabilidad del suministro, la revisión de lecturas y la comparación de registros históricos. Todo confirma que la facturación responde al consumo real del usuario”, enfatizó.

Además, el funcionario aclaró un punto clave respecto a las tarifas: “Los precios de los costos de la energía eléctrica, los beneficiarios y los subsidios son una facultad exclusiva de la Secretaría de Energía de la Nación y no son fijados por la distribuidora”.

De Vido también cuestionó las declaraciones de la dirigente, al señalar que “se está faltando a la verdad” y advirtió que este tipo de planteos “solo genera confusión en la comunidad ya que solo son "supuestos" y carecen de pruebas concretas”.

Asimismo, instó a los usuarios a utilizar los canales oficiales de atención para consultas y reclamos: “Los vecinos tienen múltiples vías habilitadas para realizar consultas, verificar sus consumos o iniciar reclamos, con atención técnica y seguimiento formal”.

Y precisó que la vía telefónica en Formosa Capital es 0810-888-3333 / 0370-4439800 / 0370-4669517; el interior provincial 0810-888-3333; en tanto que por WhatsApp para consultas y reclamos deben comunicarse a https://wa.me/+5493704960936. La autogestión online se realiza a través de https://recursosyenergia.com.ar/Autogestion/LandingApp

Por último, reafirmó el compromiso de la empresa con la transparencia y la correcta información a la comunidad: “Instamos a canalizar cualquier inquietud por las vías institucionales correspondientes, donde cada caso es atendido con seriedad y respaldo técnico”, concluyó.



