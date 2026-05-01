“Intrascendente”: Paoltroni presentó un solo proyecto de ley en lo que va del año

El legislador libertario se encuentra en el centro de las críticas, ya que la única iniciativa que propuso causó una amplia reprobación.

Haciendo un repaso por la actividad legislativa en lo que va del 2026 del senador de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa Francisco Paoltroni, quien es oriundo de General Alvear, Provincia de Buenos Aires, se puede advertir que presentó un solo proyecto de ley.

Se trata de la iniciativa Nº 569/26, de fecha 23 de abril, pidiendo declarar la intervención federal a la provincia de Formosa, la cual generó un unánime rechazo en diversos sectores tanto nacionales como provinciales.

Desde intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento hasta docentes, mujeres sindicalistas, abogados, empresarios y pueblos originarios expresaron su férreo su rechazo al proyecto, al considerar que no existen fundamentos que justifiquen una medida de ese tipo.

Se sumaron a los pronunciamientos la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, Consejos Profesionales e inclusive la CGT Delegación Regional Formosa, que declaró a Paoltroni como “persona no grata para los trabajadores”.

En lo que va del año, además de solicitar la intervención de Formosa, el legislador libertario registra únicamente tres actuaciones en el Senado de la Nación: el 23 de febrero se sumó para apoyar el proyecto de declaración que presentó su par salteña Emilia Orozco, expresando beneplácito por la detención y traslado de Nicolás Maduro Moros y su esposa por parte de las fuerzas armadas de EEUU.

A su vez, el 26 de ese mes, en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Paoltroni comunicó la designación de autoridades y adjuntó la copia del acta correspondiente.

Finalmente, el 30 de marzo adhirió al proyecto de declaración del senador Agustín Monteverde que expresó su satisfacción por el logro judicial ante los tribunales del exterior en la causa YPF.

Línea Adorni

En ese contexto, el diputado provincial justicialista Rodrigo Vera se refirió al desempeño de Paoltroni en el Congreso Nacional y fue tajante: “Sigue la línea del jefe de Gabinete (Manuel) Adorni, está ‘deslomándose’ en el Senado, porque en estos tres años realmente no ha traído ningún proyecto en beneficio de la provincia de Formosa”.

“Su presencia es bastante intrascendente porque el único proyecto del que habla una y otra vez es el de intervención de la provincia de Formosa. Esta es como la tercera o cuarta vez que plantea la misma idea”, fustigó en declaraciones recogidas por AGENFOR.

El objetivo que persigue el exrematador de vacas es que “no decidamos los formoseños, sino que nos ordenen desde Buenos Aires”, advirtió.

Dilucidó que “este señor está muy frustrado por no conocer la provincia de Formosa, ni su historia ni la identidad de los formoseños”, por lo tanto, “al perder en las elecciones por tanta diferencia con el gobernador Gildo Insfrán, lo que quiere es que las autoridades no se definan en las urnas, sino con una firma del presidente (Javier) Milei”.

“Plantea que sea él, entrando por la ventana, quien gobierne la provincia de Formosa, además de pedir la intervención de los tres Poderes, no solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Judicial”, reprobó.

Calificó esta iniciativa de Paoltroni como “un pedido descabellado”, remarcando que la Constitución Nacional “es muy exigente en este tipo de medidas que son de máxima gravedad institucional”.

Y ahondó en ello precisando que la Carta Magna solo “lo plantea en caso de invasiones de otro país a una provincia, invasiones militares entre provincias, casos de sedición o bien quiebre institucional de la República”, dejando en claro que “nada de eso ocurre en la provincia de Formosa”.

Crisis nacional

“Lo que sí está ocurriendo es una grave crisis a nivel nacional”, enfatizó Vera, denotando que con este tipo de medidas “lo que buscan” desde el Gobierno libertario “es tratar de desviar la atención y que no sea discusión la crisis nacional que estamos viviendo, sino que se discutan este tipo de proyectos que no tienen ningún tipo de fundamento jurídico ni político”.

A esto sumó los hechos de corrupción, como los de $Libra, ANDIS y el propio Adorni, los que “son escandalosos, evidentes, imposibles de ocultar y que demuestran lo que son”.

“Han traicionado en la esperanza y la confianza de la gente que los votó y los resultados están en la calle, en la economía de cada familia, en los comercios, en las miles de empresas que cierran todos los días y en los cientos de miles de puestos de trabajo que se están perdiendo”, lamentó.

No obstante, hizo notar que “el voto popular, la decisión soberana del pueblo, es la principal herramienta que tenemos para cambiar esta situación del país”.

Con miras al próximo año electoral, se mostró convencido de que “el pueblo argentino va a tomar la decisión correcta, va a frenar esta destrucción que se está dando de nuestro país y vamos a volver a tener un Gobierno que defienda a los argentinos, a nuestra Patria y a un futuro colectivo que podemos construir entre todos juntos”, concluyó.



