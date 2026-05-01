Destacan la importancia de la vacunación en una charla en el barrio Guadalupe

En el cierre de la Semana de la Vacunación de las Américas, profesionales de la salud recordaron que las vacunas son gratuitas, obligatorias, seguras y fundamentales para promover la buena salud y prevenir enfermedades.

El miércoles 6 de mayo, el Centro de Salud Guadalupe llevó adelante una charla informativa destinada a la comunidad, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de las vacunas para el cuidado integral de la salud.

La actividad estuvo a cargo de profesionales del Servicio de Enfermería del efector sanitario que, en primer lugar,se refirieron a las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones y el rol clave que tiene cada una en la prevención de enfermedades de distintos tipos, que pueden ser desde leves hasta muy graves.

Asimismo, explicaron que hay vacunas destinadas a todas las etapas de la vida, de las cuales, algunas son específicas de acuerdo a la edad y a las condiciones de salud que tiene cada persona. En ese punto, remarcaron que alcanzan su mayor efectividad cuando se cumple con los esquemas completos.

En ese sentido, la directora del centro de salud, la odontóloga Valeria Venica, quien participó de este encuentro con la comunidad, instó a los presentes a que “completen sus esquemas, porque de esa manera no solo el que se inocula se protege, sino que se logra una inmunidad colectiva gracias al efecto rebaño que tiene la vacunación”.

Durante el encuentro, se destacó también que todas las vacunas del Calendario son gratuitas, obligatorias y seguras, y se encuentran disponibles en centros de salud y hospitales públicos de toda la provincia, tanto en la Capital como en el interior.

En ese contexto, el equipo de salud hizo hincapié en la Campaña Antigripal que comenzó en el mes de marzo y que se encuentra vigente con el objetivo de resguardar de la gripe a las personas que se encuentran en alguno de los grupos de riesgo establecidos.

Al referirse a ese tema, Venica invitó los vecinos, especialmente a quienes integran esos grupos considerados más vulnerables “a que se acerquen a nuestro centro de salud y reciban la dosis anual de la vacuna contra la gripe y, por supuesto, si es necesario que completen también las demás vacunas que les puedan estar faltando”.

Al mismo tiempo, como parte de la jornada, fue instalado un puesto de vacunación en el exterior del centro de salud, donde las vecinas y vecinos pudieron acercarse a solicitar las vacunas y ponerse al día con los esquemas correspondientes.

La Directora recordó, que el Servicio de Vacunación del centro de salud funciona todos los días de la semana y que para acceder únicamente se debe presentar el DNI y el carnet de vacunación en caso que lo tengan a mano, pero si no lo tienen, igualmente pueden vacunarse.

Y al concluir dejó como mensaje que “la vacunación es un derecho, pero a su vez es una obligación, un acto de responsabilidad que cada uno tiene con las personas que están a nuestro alrededor y con toda la comunidad. Por eso, es importante que nos vacunemos y que aprovechemos este servicio gratuito que está disponible de manera permanente para cuidar nuestra salud”.



