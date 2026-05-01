Transportaban prendas de vestir y zapatillas sin aval aduanero y los descubrieron

El procedimiento se realizó durante recorridas preventivas en la avenida Gendarmería Nacional y calle Pacifico Scozzina

Uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial interceptaron un camión Ford F-400 por transportar ropas y calzados sin aval aduanero, en el marco de los controles preventivos y patrullajes desplegados en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se concretó este miércoles último, alrededor de las 20:30 horas, cuando el personal motorizado patrullaba la colectora de la avenida Gendarmería Nacional y observó que el vehículo trasladaba numerosos bultos en su parte trasera.

Ante esta situación y a fin de establecer la procedencia de los objetos transportados, los uniformados demoraron en forma preventiva el rodado e identificaron a su conductor de 46 años y a su acompañante de 36, domiciliados en los barrios Independencia y San Martín.

Luego se pidió la colaboración del personal de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini, que continuó con las diligencias del caso.

Allí se constató que transportaban 30 cajas embaladas que contenían prendas de vestir y zapatillas, sin aval aduanero.

Se informó de la situación a la Unidad Fiscal Federal, quién dispuso que se realice las actuaciones a seguir.

Por el caso, se labró un acta por infracción aduanera, se secuestraron las 30 cajas y el conductor y su acompañante continuaron en libertad.



