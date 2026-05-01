Recuperaron motocicletas sustraídas

Continúan las investigaciones para dar con los presuntos autores

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron una Zanella ZB y una Guerrero Trip, con pedidos de secuestros vigentes, en el marco de tareas preventivas en la ciudad capital y el interior provincial.

El primer procedimiento se concretó en el barrio Facundo Quiroga de la ciudad de Formosa, cuando efectivos de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial realizaban tareas preventivas de identificación de personas y vehículos en la vía pública.

En medio del dispositivo vial, identificaron a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta con características similares a las utilizadas por los denominados “motociclistas imprudentes”.

Durante la verificación de los guarismos de motor, cuadro y dominio, los uniformados constataron que el rodado registraba pedido de secuestro, tras haber sido denunciado como sustraído en abril último en el barrio San Agustín.

En el lugar, miembros de la Policía Científica realizaron las actuaciones periciales, secuestraron y trasladaron la moto hasta la dependencia.

A todo esto, los adolescentes fueron entregados a sus familiares, según la normativa vigente.

La segunda intervención estuvo a cargo de policías de la Subcomisaría “Agente Ramón Vargas” de Laguna Naineck, donde la participación ciudadana permitió secuestrar una moto denunciada como sustraída.

Ante la información sobre la circulación de la moto buscada, los efectivos desplegaron un rápido operativo de verificación y localización, hasta interceptar el rodado en el barrio Santa Ana, de esa localidad.

Después se constató mediante la base de datos de la Dirección General de Informática que registraba pedido de secuestro, en tanto que el personal de la Delegación Policía Científica realizó las pericias y estableció que la numeración del motor no coincidía con los datos originales del rodado denunciado.

En ambos procedimientos, las motos fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



