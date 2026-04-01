Víctor Alarcón valoró el incremento salarial y llamó a fortalecer la unidad sindical

El secretario general de ADEFCA e integrante de la CEA, Víctor Alarcón, destacó el incremento salarial otorgado por el Gobierno de la Provincia de Formosa a los trabajadores estatales, al considerar que se trata de una decisión que reconoce el esfuerzo y acompaña el contexto económico actual.

En ese sentido, sostuvo que es necesario marcar las diferencias en un escenario nacional adverso, donde —según indicó— se registran despidos de empleados públicos, cierres de organismos y cambios negativos en la legislación laboral.

“Es necesario reconocer que, mientras en Formosa el gobernador Gildo Insfrán valora el aporte y cuida a la clase trabajadora, el Gobierno nacional avanza sobre derechos adquiridos, generando incertidumbre y retrocesos para los trabajadores”, expresó.

Asimismo, remarcó que en la provincia se sostienen derechos laborales fundamentales, lo que brinda mayor previsibilidad a las familias trabajadoras.

Finalmente, Alarcón subrayó que, ante este contexto, la organización y la unidad del movimiento sindical resultan claves para defender las conquistas laborales y seguir avanzando en mejores condiciones para todos los trabajadores.