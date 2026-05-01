La Policía realizó allanamientos, secuestró estupefacientes y una importante suma de dinero

Fue en el marco investigativo para desarticular puntos de ventas de estupefacientes

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas allanaron viviendas del barrio San Miguel y Villa Hermosa, detuvieron a un sujeto y secuestraron una millonaria suma de dinero en pesos y dólares, más de dos kilos de cocaína, marihuana, una camioneta y dos automóviles.

La investigación se desarrolló durante varios meses mediante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento, permitiendo establecer que el principal investigado presuntamente utilizaba un inmueble particular y un local comercial dedicado a la venta de telefonía celular y varios vehículos para desarrollar actividades relacionadas a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad delivery.

Luego en horas de la mañana de este jueves, personal de Drogas Peligrosas con colaboración del Grupo Especial de Operaciones de Formosa (GEOPF), dieron cumplimiento a ordenes de allanamientos y requisas vehiculares otorgadas por el Juez de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen.

El primer allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en calle Vicente Posadas del barrio San Miguel, mientras que el segundo allanamiento se llevó a cabo en un local comercial situado en la avenida Napoleón Uriburu y calle Jujuy del barrio Villa Hermosa.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron tres paquetes de cocaína de alta pureza, cogollos de marihuana, balanzas de precisión, elementos utilizados para el corte y acondicionamiento de estupefacientes, un contador de billetes, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Asimismo, se realizaron requisas sobre dos automóviles y una camioneta Toyota Hilux, donde se encontraron dosis adicionales de cocaína preparadas para su comercialización, más de 20 millones de pesos argentinos y más de 10.000 dólares.

De acuerdo con las estimaciones efectuadas por los investigadores, la droga secuestrada era apta para la elaboración de más de 10 mil dosis de cocaína y unas 2.600 dosis de marihuana destinadas al consumidor final.

Todos los elementos secuestrados fueron documentados por personal de la Dirección General de Policía Científica y todo quedo a disposición de la Justicia.



