El intendente Jofré reconoció la trayectoria del profesor Pedro Morales

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través del intendente Jorge Jofré, realizó este lunes en la Intendencia un emotivo reconocimiento al profesor Pedro Morales, destacando su personalidad, su aporte a la comunidad formoseña y una extensa trayectoria dedicada a la educación, la función pública y el compromiso con las instituciones.

El encuentro contó con la presencia de familiares, amigos y personas que acompañaron distintos momentos de la vida del homenajeado, en un clima de cercanía, gratitud y respeto hacia una figura profundamente vinculada con la historia educativa e institucional de Formosa.

En ese marco, se puso de relieve que Morales representa a una generación de formoseños que entendió la educación como una misión pública, como una forma de servicio y como una herramienta concreta para construir comunidad.

Nacido en la ciudad de Formosa, criado en el barrio Chacra 8 y egresado de la Escuela Normal República del Paraguay con el título de Maestro Normal, Pedro Morales inició su carrera docente en 1957, dando comienzo a un camino amplio y fecundo en las aulas, en la conducción educativa y en la gestión institucional.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como director de nivel primario en la Escuela Nacional N° 158 de Pirané y en la Escuela Nacional N° 116 de El Colorado. También fue profesor y secretario técnico docente en instituciones de educación media, cumpliendo funciones que lo vincularon con distintas etapas de la formación de niños, jóvenes y docentes formoseños.

Durante el reconocimiento, desde la Municipalidad remarcaron que su nombre está asociado a una idea de educación entendida no solo como transmisión de conocimientos, sino también como formación de valores, organización institucional, vocación de servicio y responsabilidad frente al destino colectivo de la provincia.

Asimismo, se recordó su temprana participación en la vida política y comunitaria de Formosa. Fue presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios de Formosa y, posteriormente, tuvo participación activa en unidades básicas peronistas de El Colorado y Pirané, además de militar en el Consejo Departamental del Partido Justicialista de la ciudad.

En 1973 fue designado Secretario de Gobierno, Cultura y Bienestar Social de la Municipalidad de Formosa, función desde la cual aportó a la vida institucional de la ciudad.

Más adelante, en 1987, asumió como presidente del Consejo General de Educación. Ese mismo año, fue distinguido por el entonces gobernador Floro Bogado mediante el Decreto N° 20, en reconocimiento a su destacada carrera docente y a su compromiso con la educación y las instituciones intermedias del interior provincial.

En dicho instrumento se resaltó su desempeño en todos los niveles del escalafón docente, su rol como integrante fundador de los niveles medio y terciario, su participación como miembro titular del Consejo Federal de Educación, su tarea como coordinador del Proyecto de Estatuto Docente y otras responsabilidades en las que dejó expresada su capacidad de trabajo y su vocación institucional.

También se destacó que Morales fue autor del Reglamento de Sumarios, coordinador del equipo encargado de la elaboración del Proyecto de Estatuto Docente Provincial y autor del libro “Organización y Administración Escolar”, publicado en 1991, obra que refleja su preocupación por pensar la educación desde la práctica, la administración y la vida concreta de las instituciones.

En 1995 fue elegido por la voluntad popular como diputado provincial, presidiendo la Comisión de Educación de la Legislatura Provincial. Posteriormente, en 1999, fue nombrado ministro de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Formosa, y más adelante continuó vinculado al área como asesor de política educativa del Gobierno provincial.

Desde el Municipio valoraron que reconocer al profesor Pedro Morales significa también reconocer una historia de trabajo silencioso, de compromiso sostenido y de aporte a la construcción educativa e institucional de Formosa.

En ese sentido, destacaron que la gestión del intendente Jorge Jofré entiende estos homenajes como gestos necesarios de memoria comunitaria, porque una ciudad también se construye honrando a quienes dedicaron su vida a servir, enseñar, organizar y abrir caminos para las generaciones siguientes.

El encuentro concluyó con la entrega del reconocimiento al profesor Morales, como expresión del afecto y la gratitud de la comunidad hacia una figura cuya trayectoria permanece ligada a la educación, a la vida pública y al crecimiento institucional de Formosa.







