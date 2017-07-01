Subsecretaría de Empleo y el Colegio de Ingenieros fortalecen trabajo articulado para generar más oportunidades

Se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Subsecretaría de Empleo y el Colegio Público de Ingenieros de la Provincia de Formosa, con el objetivo de establecer un marco de cooperación, asistencia técnica, capacitación, articulación institucional y desarrollo conjunto de actividades.

Ambas instituciones impulsarán acciones vinculadas al empleo, la formación profesional, el desarrollo productivo, la innovación, la modernización tecnológica, el emprendedurismo, la infraestructura y la vinculación entre el sector público, profesional y privado.

Participaron del acto la subsecretaria de Empleo, María Ángeles Vicentín; el presidente del Colegio Público de Ingenieros de la Provincia de Formosa, Darío Martín Vergara; y otros miembros del Colegio.



