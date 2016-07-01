Proclaman que el oeste formoseño defenderá la democracia: hoy y siempre

Los intendentes del oeste formoseño —Rafael Nacif de Ingeniero Juárez, Adolfo Pérez de Pozo de Maza, Alejandro Moreno de El Chorro, Antonio Caldera de Chiriguanos y Nilton Werning de Laguna Yema— junto a referentes sociales, pastores, representantes de comunidades originarias, referentes de la educación, la salud, la juventud, concejales e intendentes en actividad, o con mandato cumplido, referentes de la producción y vecinos del oeste formoseño, ratificaron su profundo rechazo al pedido de intervención federal contra la provincia de Formosa, porque carece de sustento legal y porque no se puede vulnerar la voluntad popular de los formoseños, ni desconocer el sistema democrático que eligió legítimamente a sus autoridades.

Dejaron claro que su compromiso, siempre en paz, y de manera inquebrantable: “nos mantenemos firmes en la defensa de la democracia en Formosa, porque es nuestra forma de vida”, determinaron.

“Hoy nos hicimos un espacio para solo concentrarnos en lo que nos une, que es el valorar y defender nuestro sistema democrático, sin miramientos a esquemas partidarios, de credo, raza o religión, porque está latente la intención de terminar con lo que tanto nos costó construir, que es una provincia con justicia social, soberanía política e independencia económica”, explicaron.

“Son nuestros derechos los que están en juego. Por eso hoy, de manera sencilla, clara, pero desde el corazón, dejamos claro que vamos a defender los logros obtenidos, los proyectos que estamos pariendo y sobre todo nuestro futuro”, explicaron.

“El oeste formoseño hoy más que nunca está presente y defenderá la democracia, hoy y siempre”, explicaron y firmaron en un acto publico en el Mastil Municipal de la localidad de Ingeniero Juarez.



