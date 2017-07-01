Con la anuencia de Parmetler, Grippaldi dejará a más de 100 monotributistas en la calle

La Universidad Nacional de Formosa atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia institucional. Mientras pesan decisiones judiciales y cuestionamientos públicos, el rector suspendido Augusto Parmetler y su esposa Zully Rivero continúan moviéndose dentro del rectorado como si nada ocurriera, ignorando resoluciones y generando un clima de tensión, persecución y hostigamiento contra trabajadores que durante años sostuvieron la universidad.

Más de 50 empleados no docentes fueron trasladados arbitrariamente y más de 100 trabajadores monotributistas quedarían literalmente en la calle. Personas que durante años cumplieron funciones administrativas, de vigilancia, mantenimiento, limpieza y control, muchos de ellos con más de una década de servicio, hoy son descartados únicamente por no someterse al manejo autoritario y político del actual esquema de poder.

No hay diálogo. No hay humanidad. No hay respeto por los trabajadores.

La situación ya genera miedo y desconcierto dentro de la UNaF. Instalaron cámaras por distintas áreas del rectorado y sectores administrativos en un contexto que muchos describen como un sistema de vigilancia y control interno. Se controla quién firma expedientes, quién no los firma y qué movimientos realiza cada trabajador, en medio de versiones sobre expedientes “acomodados” y documentación de dudosa confección que podría terminar bajo la lupa judicial.

La comunidad universitaria observa con indignación cómo quienes deberían garantizar estabilidad institucional hoy profundizan el caos, el temor y la persecución ideológica.

La pregunta que crece en los pasillos de la universidad es inevitable:

¿Hasta cuándo seguirá este atropello contra trabajadores humildes cuyo único “delito” fue pensar distinto?

Se vienen tiempos de reclamos, protestas y lucha por los derechos laborales dentro de la universidad pública. Porque detrás de cada contrato que no se renueva hay familias enteras que quedan abandonadas por decisiones arbitrarias y políticas.



