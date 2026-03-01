Son del Río participó de “Latidos del Paraná” – Encuentro de Tres

Esta iniciativa busca visibilizar la presencia y el trabajo de grupos que se dedican a este tipo de expresión artística, la música vocal argentina, que fuera en algún tiempo exaltada y reconocida mundialmente.

El grupo vocal formoseño Son del Río fue parte del Encuentro “Latidos del Paraná” que se desarrolló en Posadas (Misiones) el 1 y 2 de mayo.

El encuentro reunió en estas dos jornadas, al grupo vocal En armonía de Posadas (organizador), al grupo vocal Confluencia de La Plata y a Son del Río, brindando al público posadeño un concierto en el salón auditorio “Tierra sin Mal”, el 1ero de mayo, en tanto que el 2 se vivió en el salón Urunday un “Ensayo Abierto”, formato que permitió al público compartir una experiencia más cercana y desestructurada, entrando en contacto con los artistas sin la formalidad del escenario.

Fue una noche muy amena, e incluso varios artistas de la ciudad de Posadas que estaban entre el público, compartieron algunas canciones.

Esta iniciativa busca visibilizar la presencia y el trabajo de grupos que se dedican a este tipo de expresión artística, la música vocal argentina, que fuera en algún tiempo exaltada y reconocida mundialmente.

Con esta intención de generar espacios y movimiento, el primer acto de este Encuentro de Tres que se inició en Posadas, y llevó por nombre “Latidos del Paraná”, será replicado en Formosa en el mes de Agosto y también en la ciudad de La Plata en el mes de Octubre, cerrando el ciclo.

De esta manera, Son del Río va recorriendo escenarios de nuestro país, difundiendo el estilo vocal y representando a nuestra tierra, logrando además, que Formosa sea el cobijo del próximo capítulo de este Encuentro de Tres, una nueva oportunidad de disfrutar de esta forma de vivir la música.



