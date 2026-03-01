Formosa presentó el Programa CAT en el Nivel Secundario

El Ministerio de Cultura y Educación realizó la presentación del Programa de Cuidado y Acompañamiento de las Trayectorias Escolares (CAT).

Es una propuesta impulsada por la Dirección de Planeamiento Educativo en articulación con la Dirección de Educación Secundaria. El acto formal, que realizó en la mañana de este miércoles 6 en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, reunió a autoridades, equipos técnicos, directivos, docentes y tutores, reafirmando el compromiso con una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Allí, se enfatizó que, por primera vez, el Programa CAT puso en marcha una metodología de estas características, reafirmando el compromiso con la inclusión, la permanencia y el egreso de los estudiantes.

El mismo constituye una estrategia pedagógica innovadora, diseñada a partir del análisis de indicadores educativos y de las necesidades de las instituciones, articulando planificación, gestión y acción pedagógica en territorio.

Este se sustenta en componentes estratégicos como el acompañamiento focalizado a estudiantes en situación de riesgo pedagógico, la articulación con el PAIR como herramienta de planificación institucional, el seguimiento sistemático de las trayectorias, la implementación de estrategias de enseñanza diversificadas y el abordaje socioemocional.

Asimismo, se fortalece la comunicación permanente con las familias y se promueve la redefinición del rol docente en el cuidado y acompañamiento de las trayectorias educativas.

Durante el acto, la presentación del programa y de los resultados alcanzados estuvo a cargo de la directora de Planeamiento Educativo, la licenciada Patricia Pastor.

Asimismo, se dirigieron a los presentes la profesora Myriam Vera, en representación del equipo técnico de la Dirección de Educación Secundaria, y la directora de la EPES N° 35, Nancy Escobar, institución participante, quienes compartieron experiencias del trabajo en territorio.

Aráoz

En este marco, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio René Aráoz, destacó la importancia de sostener este tipo de políticas para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y señaló que, a partir de los resultados obtenidos, el Programa CAT avanzará de manera progresiva.

En ese sentido, en una primera instancia, se implementará en las instituciones que integran la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras, para luego extenderse al resto de las escuelas, en el marco de la implementación de los nuevos diseños curriculares y de las instancias de conciliación obligatoria.

Como cierre de la jornada, se realizó la entrega de certificados a directivos y docentes tutores, en reconocimiento al compromiso asumido en el acompañamiento de las trayectorias escolares.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura y Educación reafirma su compromiso con una educación pública centrada en el estudiante, que garantice inclusión, cuidado y oportunidades para todos.







