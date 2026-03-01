El DDR cumplió 11 años de servicio

La función específica de esta unidad especial de la Policía es contrarrestar hechos que alteran el orden público en masa, como así también cumplir funciones y tareas de prevención.

Este miércoles 6, desde las 9 horas, en el predio de la Escuela de Cadetes, se llevó a cabo el acto oficial por el 11° aniversario de creación del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) de la Policía de la provincia de Formosa que contó con la participación del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez y demás autoridades de la fuerza provincial.

Al respecto, Gonzalez dialogó con AGENFOR y destacó esta fecha tan relevante para esta área específica de la Policía que está “formada y preparada para intervenir en los casos en que existan disturbios”.

“Desde una perspectiva, obviamente, primero en la prevención, fundamentalmente trabajar en la disuasión, y después, eventualmente, de intervenir en los casos que son, gracias a Dios, los menos”, indicó.

Asimismo, hizo alusión a su discurso brindado y recordó que, cuando fue necesaria la creación de la DDR, en principio, Formosa convenio con Gendarmería Nacional para que “sus instructores sean los que brindaran la primera formación a los fines de instalar la capacidad en la provincia para poder, desde ahí, ser los propios miembros de la Policía quienes formen a el resto de los compañeros y compañeras que ingresaban a esta área”.

“Así que, ese trabajo dio sus frutos y, en ese momento, el comandante principal, Sotero Díaz, fue quien tuvo la responsabilidad por parte de la Gendarmería Nacional de formar a nuestros efectivos. Él es de El Espinillo, así que era un formoseño más acá entre nosotros”, destacó.

En ese marco, el funcionario consideró que todas las áreas de la Policía y de los organismos estatales, “tienen roles muy importantes” y que “la persona no la podemos dividir en partes, sino que tenemos que llevar adelante el abordaje integral”.

“Es tan vasto ese abordaje que, a los fines de llevar adelante las acciones, existen áreas de responsabilidades distintas en las que intervienen la seguridad, la salud, la educación, la asistencia en situaciones de necesidad, el brindar las infraestructuras que les permitan a los formoseños y las formoseñas realizarse en cualquier lugar de la provincia”, detalló.

Y añadió: “Eso hace que sea un trabajo que solamente pueda entenderse desde la unidad, que trabaja fundamentalmente en que todos los hombres y mujeres son hijos y hijas de esta unidad que conforma esta gran familia que es la provincia de Formosa”.

Por lo tanto, continuó Gonzalez, “es un trabajo en familia y que tenemos que llevar todos con un profundo respeto”, pero por sobre todas las cosas, “un profundo amor a esta tierra y a quienes la habitan desde ese lugar”.

“Hay un aspecto que es fundamental, que es la argamasa que nos permite cubrir todas estas acciones que es la participación ciudadana. Ahí se produce ese conjunto de intervenciones que nos permiten llevar adelante todas las acciones con el pueblo como protagonista”, cerró.

Por su parte, el comisario Inspector, Luis Antonio Monchuti, jefe del DDR, precisó que la fecha del aniversario fue el pasado 3 de mayo por lo que esta “es una jornada muy especial y muy emotiva”.

“Nuestra función específica es el contradisturbio, es el de contrarrestar hechos que alteran el orden público en masa. Así también cumplimos funciones y tareas de prevención que son encomendadas por el Comando Superior y que se enmarcan en las políticas públicas en materia de seguridad que son impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y llevadas al terreno operativamente y tácticamente por el Comando Superior en la persona del Jefe y Subjefe de Policía”, explicó.

Además, aseveró que “tenemos jurisdicción en todo el territorio de la provincia de Formosa” ya que, en el área Capital, cuentan con una base central compuesta por tres secciones de guardia y un grupo de intervenciones especiales, como así también hay una delegación en el circuito cinco y otra en el siete de la ciudad.

Mientras que, en el interior, existe una delegación en Clorinda y otra en Ingeniero Juárez lo que, manifestó, “da cuenta que tenemos jurisdicción en todo el territorio para intervenir en lo que respecta a nuestras funciones específicas”.

Por último, el responsable del área, expresó su agradecimiento a la totalidad del personal superior y subalterno que componen esta unidad especial porque “ellos son la cara visible del trabajo que nosotros realizamos y el prestigio con que contamos”.

“Y decirles que los exhorto a seguir trabajando así, todo dentro de la ley y en el marco del respeto por los derechos humanos, cuando realizamos toda intervención”, concluyó.



