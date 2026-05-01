Solís: “En Formosa tenemos un modelo que pone a las personas en el centro”

“Escuchar, acompañar y trabajar codo a codo no es un discurso, es una forma de hacer”, destacó tras mantener encuentros con pobladores de diversas comunidades.

El vicegobernador Eber Solís concretó la segunda jornada de la nueva gira que encabeza por localidades del oeste formoseño, donde se encuentra compartiendo encuentros con vecinos e inspeccionando obras materializadas por la gestión provincial que comanda el gobernador Gildo Insfrán, reafirmando así que “en Formosa hay un Estado presente que cuida a cada formoseño y formoseña”.

Este miércoles 6, Solís estuvo en El Nuevo Churcal, junto a los estudiantes y la familia educativa de la EPEP N° 389, siguiendo en Laguna Martín y más tarde en el Cruce del Sur. La actividad continuó después en La Rinconada, Vaca Perdida, Pozo de Maza y Pozo Sargento.

“Estamos muy contentos porque se recorrieron comunidades criollas, así wichí y tobas, y en cada una de ellas se compartió con el pueblo lo que siempre nos pide el gobernador Gildo Insfrán que estar al lado de la gente”, subrayó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, puso en valor las perforaciones de agua y todo el trabajo que conlleva obtener el vital líquido en esa zona del territorio, enfatizando que “el gobernador Insfrán dispuso todos los medios y recursos económicos necesarios para la realización de este tipo de obras que benefician a muchas comunidades”.

Del mismo modo, también resaltó las concreciones en materia vial, como el ripio y las tareas en las rutas internas que realiza la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

“Todo esto se desarrolla en el marco de un contexto nacional totalmente adverso, que además de estar en contra de la obra pública, lleva adelante obras públicas que atentan contra el pueblo”, reprobó.

Al marcar el contraste entre los dos modelos, hizo notar que mientras “el Gobierno nacional le da la espalda a la gente”, en Formosa “contamos con el liderazgo del gobernador Insfrán y un modelo que pone a las personas en el centro”.