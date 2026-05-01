Lanzaron el “Clorinda Juega 2026” y ratificaron la continuidad los Juegos Evita Formoseños

Durante el encuentro, se destacó la inauguración de nuevas luminarias para la cancha local y se ratificó la realización de la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños, financiados íntegramente con recursos del Tesoro Provincial.

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia de Formosa, Mario Romay, encabezó el lanzamiento del programa “Clorinda Juega 2026” este miércoles 6 en el barrio El Porteño Norte, de esa ciudad.

En declaraciones a las que accedió AGENFOR, Romay, expresó que “este programa busca acercar la recreación y el deporte a los barrios que más lo necesitan, garantizando que la información y las oportunidades lleguen a cada niño y niña”.

En este sentido, destacó que el evento “está destinado para todo tipo de personas, sin importar la edad” y vinculó los logros deportivos con el sistema educativo provincial, destacando las más de 1550 escuelas que cuentan con polideportivos a pocos metros de las aulas. “La idea es que el deporte sea accesible para todos nuestros comprovincianos, y que a través de este, sigamos uniéndonos y confraternizando”, expresó.

Además, indicó que “en esta jornada se inauguró el sistema lumínico de la cancha del barrio”, actividad que fue acompañada por el intendente Ariel Caniza.

Romay fue categórico al diferenciar la gestión provincial de la actual administración nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, al afirmar que, el apoyo de la Nación son “nulas” y lamentó el desfinanciamiento sistemático del área.

“En estos últimos dos años no ha llegado ni una sola pelota al interior de la provincia. Se acabaron las becas para deportistas de alto rendimiento del ENARD y se cortaron programas fundamentales como ‘Clubes en Obra’, que permitían a las instituciones barriales mejorar su infraestructura básica”, denunció el funcionario.

Juegos Evita Formoseños

Frente a este escenario, aseveró que “a pesar de la indiferencia del Gobierno nacional, el Modelo Formoseño tiene una premisa clara: un Estado presente que abraza a su pueblo”.

Por eso, anticipó que “la semana, por tercer año consecutivo, lanzaremos los Juegos Evita Formoseños con recursos propios, asegurando la participación desde los 12 años hasta adultos mayores”.



