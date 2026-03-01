Solís en El Nuevo Churcal: “Tenemos que cuidar la paz social que hay en Formosa”

Esa fue la primera comunidad que visitó el Vicegobernador este miércoles, continuando con su gira por el oeste provincial por pedido del gobernador Gildo Insfrán.

Este miércoles 6, el vicegobernador Eber Solís llegó a El Nuevo Churcal, una localidad que fue reubicada producto de la crecida del río Pilcomayo, en el marco de la segunda jornada de recorrida por el oeste de la provincia de Formosa.

Allí abrió su itinerario acompañado por una comitiva oficial de autoridades provinciales, intendentes y dirigentes de esa región del territorio provincial. El encuentro con los habitantes del lugar fue en la EPEP N° 389. Luego, el Vicegobernador se trasladó a la comunidad nuevo asentamiento Laguna Martín y Cruce del Sur.

Al tomar la palabra en El Nuevo Churcal, Solís habló a los presentes y les pidió que “lleven a la práctica” el Modelo Formoseño que es “trabajar unidos, organizados y solidarios”, al mismo tiempo que, reconoció, “hay cuestiones para solucionar en el día a día” y “los que estamos acá presentes siempre somos los que formamos parte del equipo del Gobernador”.

“Los que vinieron el año pasado cuando hubo elecciones, no vinieron más, ellos son los representantes a nivel nacional, que trabajan con el presidente Milei y no sólo que no vinieron más, tampoco les interesa venir, solamente van a venir el año que viene cuando haya elecciones otra vez elecciones”, cuestionó.

Asimismo, el Vicegobernador lamentó los legisladores nacionales libertarios que “prefieren tomar un café en Buenos Aires” que “conversar” con los formoseños que habitan toda la provincia mientras que que “los planteos que ustedes nos hacen siempre, nosotros los recibimos, intentamos solucionar, canalizar, hablar, porque de eso exactamente se trata”.

“Esta paz social que hay en Formosa, del respeto del uno hacia el otro, no hay en otro lugar y eso es lo que nosotros más tenemos que cuidar; y a nosotros como equipo, al compañero Gildo nos exige que estemos en cada lugar, que veamos las caras, que busquemos la vuelta entre todos para poder solucionar los problemas que están y los que no, se pueda decirles frente a esto: no se puede”, manifestó.

De esta manera, Solís recordó que, en las más de 40 comunidades de esa zona, se realizaron obras de todo tipo: desde energía eléctrica, apertura de rutas, escuelas, anexos; y el Estado marcó presencia con la salud pública, la producción, el agua potable”.

“Hoy estamos en una situación que, de golpe decir vamos a hacer todo, no se puede, porque tenemos un Presidente que dice que hacer las obras está mal, que dice que si usted quiere una escuela tiene que pagar, que si ustedes quieren tener salud tienen que pagar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, por eso garantizamos el servicio escolar, la salud pública, el acceso a la energía eléctrica”, puntualizó.

Finalmente, reprochó que, desde el ejecutivo nacional, “a Formosa todos los días le ajustan” pero, puso en valor, que a pesar de ese contexto “el Gobernador sigue trabajando y haciendo obras con recursos propios”.

Cabe destacar que en inmediaciones a la EPEP N° 389, una institución que fue inaugurada por el gobernador Gildo Insfrán en el 2023, se llevó a cabo este encuentro de diálogo con los habitantes de El Nuevo Churcal.

Entre otros, estuvieron el cacique Aparicio Estrada, la directora del establecimiento educativo Sandra Cortez; Hilando Tenaiquin. También el director de la etnia Toba del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), Catalino Sosa, quien manifestó que esa comunidad cuenta con los servicios esenciales gracias a que “en Formosa existe un Estado presente”.







