Pastor destacó los resultados del Programa CAT

Se trata del Programa de Cuidado y Acompañamiento de las Trayectorias

En el marco de la presentación realizada este miércoles 6 en el Galpón “C” de la Costanera capitalina, la licenciada Patricia Pastor, directora de Planeamiento Educativo, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre los alcances de dicho programa.

La funcionaria destacó los resultados alcanzados en la primera experiencia piloto, que se desarrolló a inicios de este ciclo lectivo 2026, más precisamente “en los meses de febrero y marzo”, enfatizando que “tuvimos un altísimo porcentaje de estudiantes que se presentaron a rendir y aprobaron sus materias”.

En ese sentido, puso en valor que su implementación inicial “permitió un acompañamiento intensivo a estudiantes de Nivel Secundario en espacios de apoyo y fortalecimiento en áreas clave como Matemática, Lengua y Físico-Química, alcanzando a 13 unidades educativas de la ciudad de Formosa y a 2210 estudiantes”.

Entre los resultados más relevantes, según expuso, en promedio, el 72% de los estudiantes que participaron del programa se presentó a las mesas de examen. “De ellos, aprobaron el 74,5% en Físico-Química, el 70,7% en Lengua y el 56,1% en Matemática”, precisó.

Luego, indicó que “otro punto importante del diseño metodológico de gestión del programa CAT es que tiene los indicadores asociados y articulados con el Programa de Evaluaciones de Aprendizajes de Formosa (PEAF)”.

Por tanto, a través de esta iniciativa se realiza “un monitoreo mucho más de cerca la trayectoria de los estudiantes”, focalizándose en “la capacidad de comprensión lectora y de resolución de problemas”.

En líneas generales, el Programa CAT consiste, básicamente, en la preparación de estudiantes secundarios que adeudan materias.

En ese sentido, la funcionaria expuso que, en base a ello, “se hizo un análisis de qué cantidad de estudiantes están en esa situación y cuáles son las materias”.

Y agregó que “también se realizaron algunos ajustes en cuanto al seguimiento y monitoreo de capacidades que tienen que ver con identificar cuáles son los temas de cada una de las materias que más dificultades presentan los estudiantes”.

En resumen, la finalidad de esta propuesta pedagógica es que ellos “puedan rendir satisfactoriamente y terminar su secundaria. Es decir que esto se les brinda más posibilidades de continuar su trayectoria sin obstáculos”, subrayó.



