Solicitaron al ENRE y Gobierno Nacional, dejen de cobrar recargo del fondo para obras eléctricas

Por otra parte, se Intimó a los Funcionarios Nacionales de las Áreas Competentes que transparenten las facturas de energía, ya que el “FFTEF” no se lo puede ver con claridad, sin embargo, el mismo representa entre el 2 y el 5% de las facturas, según el nivel de consumo-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, el Gobierno Nacional disolvió el fondo para obras eléctricas, pero sigue cobrando el recargo y ya acumula 38.600 millones. Agregó que, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula entre abril de 2025 y marzo de 2026 sumas millonarias que deberían destinarse a obras. Este es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tienen hoy esos miles de millones de pesos. Durante años, esa caja funcionó con un destino atado. Esa estructura obligaba a que los fondos tuvieran una trazabilidad clara: lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas. Hoy ese esquema se rompió. El Gobierno Nacional reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato, pero se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha, pero la infraestructura no existe, está paralizada. Gialluca afirmó que, se sigue cobrando a todos los usuarios del país un cargo que nació para un fondo que fue disuelto. Además, el recargo no es transparente en las facturas. No aparece como "FFTEF". Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios. Está ahí, pero no se ve con claridad. La factura eléctrica es una suma de capas donde estos componentes quedan mezclados. No obstante, lo cual, los números existen y, por lo tanto, el recargo que alimenta ese esquema ronda los $1.704 por MWh, es decir, cerca de $1,7 por kWh. Para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales, implica entre $340 y $500 por mes. En términos relativos, representa entre el 2% y el 5% de la factura, según el nivel de consumo. No es un porcentaje fijo. Es un cargo técnico que se integra al precio mayorista y se traslada al usuario final. Por eso se vuelve difícil de identificar. Recordó el Funcionario Provincial que, el Jefe de Gabinete, Adorni, admitió en el informe que presentó ante el Congreso que el fondo no fue liquidado. El cargo sigue llegando en la factura en todo el país. Esa es la incongruencia que quedó expuesta en el informe que Manuel Adorni presentó ante el Congreso. En la respuesta número 1.1173 el Gobierno admitió que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal todavía no fue liquidado. La caja se cerró en los papeles, pero el dinero sigue entrando todos los meses. Lo concreto es que el fondo fue eliminado por decreto, pero en los hechos sigue activo. Porque, mientras tanto, el recargo sigue corriendo. Es dinero que sale del bolsillo de hogares, comercios e industrias en todo el país. No es optativo. Está incorporado en la estructura tarifaria y se traslada de forma automática. El fondo había sido creado en 1999 para financiar obras de transporte eléctrico en alta tensión. Los grandes tendidos que conectan regiones, evitan cuellos de botella y llevan energía a zonas alejadas, como el Norte Argentino.

Facturaciones de REFSA: en este contexto, se reiteró a todos los usuarios residenciales y comerciales que requieran algún asesoramiento, contraste de medidor o impugnación de factura, siempre y cuando estén dadas las condiciones legales para impulsarlas, se acerquen a Padre Patiño 831 o se comuniquen a los teléfonos 370 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 y/o a través de los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, toda vez que se vienen obteniendo, notas de créditos a favor de usuarios, como así también, a través del Enlace Institucional con la Empresa Refsa, se pueden lograr pagos a cuentas o refinanciaciones, dentro del actual contexto, en el cual, la Secretaria de Energía ha incrementado irracionalmente los montos de generación y transporte, a lo que se le suma, la eliminación de subsidios, con la imposición de un tope de 150 kw/h para Formosa, que no favorece a nadie y de ahí la necesidad de que el P.E.N. otorgue una Tarifa Regional Diferenciada para las Provincias del Norte Grande o se obtenga la misma a través del Congreso de la Nación.



