La Justicia Federal puso un freno a Parmetler, falló a favor de estudiantes suspendidas

En el ecosistema universitario de Formosa, Augusto Parmetler parece haber confundido su despacho de Rector con el trono de un principado medieval. Con un anacronismo que asusta, su gestión decidió que la mejor respuesta ante el reclamo por un plato de comida en el comedor estudiantil era el destierro. Sin embargo, la justicia federal acaba de darle un baño de realidad constitucional al “monarca” de la UNaF, recordándole que la autonomía universitaria no es un cheque en blanco para ejercer el autoritarismo de cabotaje.

El ensañamiento contra Marianela Ailen Barrios y Anahí Molas, ambas estudiantes de la Facultad de Humanidades, trasciende la mera falta administrativa para convertirse en una puesta en escena del miedo. A Barrios, no solo le quitaron el derecho a estudiar; intentaron arrancarle la representación democrática que sus pares le confiaron como consejera. A Molas, la sumaron a esa lista negra de la gestión donde pensar distinto se paga con la expulsión de las aulas. Para Parmetler y sus secuaces, el derecho a la educación es un privilegio que se concede o se quita según la obediencia, ignorando con una ignorancia casi técnica el artículo 14 de la Constitución y los pactos internacionales que protegen el derecho a aprender.

Lo que resulta verdaderamente ridículo en esta trama de persecución es la fragilidad del poder que ostenta el Rectorado. ¿Qué clase de autoridad se siente tan amenazada por dos estudiantes que piden que funcione un comedor? La respuesta está en el fallo del juez Pablo Fernando Morán: una autoridad que actúa fuera de la ley. Al suspenderlas sin debido proceso, ignorando las mayorías especiales y saltándose cualquier rastro de racionalidad, la gestión Parmetler no solo vulneró la Ley de Educación Superior, sino que desnudó su propia incapacidad para gestionar el disenso.

El “peligro en la demora” que cita la justicia es, en realidad, el reloj de arena de una vida joven que el Rectorado intentó romper. En la facultad, un cuatrimestre no es solo tiempo; es el esfuerzo de familias que sostienen carreras en una Argentina herida. Impedir que Barrios y Molas rindan exámenes o pisen el suelo de su facultad es un daño irreparable, una mancha que pretendía ser ejemplificadora para que nadie más se atreva a alzar la voz.

Pero el tiro le salió por la culata al pequeño monarca. Este revés judicial devuelve a las estudiantes a su lugar legítimo y deja a la gestión de la UNaF expuesta en su propia arbitrariedad. La universidad debe ser el templo de la palabra y el pensamiento crítico, no el feudo personal de un funcionario que cree que puede silenciar el hambre con resoluciones de escritorio. Hoy, el aire en Humanidades es un poco más puro, y el sillón de Parmetler, un poco más pequeño. Ganó la libertad de expresión, y la prepotencia tuvo que retroceder ante el peso de la ley.



