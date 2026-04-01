HAC: Un gesto que trasciende, vidas que continúan gracias a la donación

El domingo 3 no fue un día más en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC). Fue una jornada donde el dolor y la esperanza se encontraron, donde una despedida se transformó en nuevas oportunidades de vida.

Mientras una familia atravesaba uno de los momentos más difíciles, tomó una decisión inmensa, decir sí a la donación de órganos. En ese gesto profundamente humano y solidario, dos vidas encontraron una nueva posibilidad de seguir adelante.

Detrás de cada trasplante hay historias que se cruzan. Hay quienes esperan, hay quienes luchan, y hay quienes, incluso en la pérdida, eligen dar. Gracias a ese acto de amor, el equipo de salud del HAC llevó adelante una nueva ablación y trasplante con éxito, reafirmando el compromiso, la vocación y la sensibilidad que definen su tarea diaria.

El hospital se detuvo por un instante para rendir homenaje. En un pasillo de honor, entre aplausos y silencio respetuoso, médicos, enfermeros y trabajadores despidieron al donante y acompañaron a su familia. Fue un momento de profunda emoción, donde las palabras no hicieron falta.

Hablar de donación es hablar de decisiones que trascienden. Porque decidir donar, y compartir esa decisión con la familia, puede cambiarlo todo. Puede convertir una pérdida en esperanza, y una historia que termina en muchas que vuelven a empezar.

En el HAC cada trasplante es mucho más que un procedimiento médico, es la expresión de una comunidad solidaria, de un sistema de salud comprometido y de personas que eligen, incluso en los momentos más difíciles, pensar en otros.

Hoy, dos vidas de pacientes formoseños continúan. Y en cada una de ellas, late también el gesto inmenso de quien eligió dar.

Como institución, el HAC reafirma su compromiso con la salud pública, el desarrollo de prácticas de alta complejidad y la promoción de la donación de órganos como un valor fundamental para la sociedad. Continuaremos trabajando con responsabilidad, profesionalismo y humanidad, fortaleciendo cada día un sistema de salud que salva vidas y acompaña a las familias en cada etapa.



